Antonia, imaginile în lenjerie intimă care au încins internetul: „Ma fac fotograf”

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase fmei de la noi din țară și pe bună dreptate. După trei sarcini, la 33 de ani, artista are un corp demn de invidiat, iar cea mai recentă postare din mediul online dovedește asta.

Antonia, pictorial de senzație în baie. Ce mesaj le-a transmis fanilor ei

Antonia și-a încântat fanii cu un pictorial fierbinte în baie, acolo unde și-a lăsat toate formele la vedere. Îmbrăcată doar într-o lenjerie intimă de culoare neagră extrem de sexy și un halat alb care atârnă pe umeri, artista a stârnit imaginația fanilor. Unde mai pui că artista i-a și îndemnat pe fanii ei să reposteze fotografile, dar cu o melodie pe care o consideră ei potrivită.

„Repostați această imagine cu o melodie care credeți că i se potrivește”, a scris Antonia în mediul online.

Astfel, propunerea artistei a fost primită bine de fani, care au comentat în număr mare la postare și au apreciat fotografiile artistei. Comentariile la postare s-au adunat într-un timp record și au fost care mai de care mai spumoase.

„Uuuf la la la la, Fa ma Doamne halat, Mai poate fotograful?”, „As reposta,dar nu gasesc nici o melodie cu “Mi-au picat plombele cand te-am vazut”, „Am mai văzut femei frumoase, dar tu ai exagerat pe bune”, „Ma fac fotograf”, „Dacă știi să faci și sarmale, atunci ești perfectă", „Pudoarea femeilor unde este oare? Toate arătați prea mult, divelor", „Perfectă! Să vadă lumea ce-nseamnă o femeie frumoasă, nu păpuși umflate", „Doamne, femeia asta e zeiță", „Eu, ca femeie, recunosc că e frumoasă, plus după trei copii", „Ce norocos e Velea", „Dacă Shakira e un Ferrari, tu ești un Bugatti”, au fost câteva dintre comentariile scrise de fani în mediul online.

Antonia are 33 de ani și are o relație superbă cu Alex Velea, alături de care are și doi băieți. Artista mai are o fetiță din fosta căsnicie cu Vincenzo Castellano, pe nume Maya. Artista se menține într-o formă de zile mari cu o alimentație sănătoasă și cu foarte mult sport, dar a recunoscut că a trecut și pe la medicul estetician. Antonia și-a pus silicoane în anul 2015, iar în 2020 a simțit nevoia unei noi schimbări în zona bustului.

Când se căsătoresc Antonia și Alex Velea

Antonia a fost cerută de soție de Alex Velea în vara anunlui 2021, după mai multe încercări eșuate.

„De trei ori am vrut s-o cer, dar de fiecare dată am ratat momentul. Am vrut s-o fac atunci când am inaugurat casa. Am vrut s-o cer înainte să plec la Asia Expres. Când m-am întors a început pandemia. În pandemie eram tot timpul cu ea, ea e foarte atentă la tot și nu am reușit să-i fac surpriză. De data aceasta am reușit s-o surprind”, a spus Alex Velea la Xtra Night Show.

Însă iată că a patra oară a fost cu noroc și Alex Velea a reușit să organizeze o cerere în căsătorie ca la carte. A păcălit-o pe Antonia că trebuie să filmeze un podcast, însă el de fapt, voia să o ceară de soție în fața tuturor pentru că da, întrebarea a fost pusă în cadrul unui podcast de pe YouTube. Cu toate că a trecut ceva timp de când cei doi s-au logodit, încă nu au spus nimic despre planurile de nuntă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, spunea Alex Velea la finalul anului trecut.

