Antonia s-a pozat alături de un star internațional râvnit de multe femei din întreaga lume. Cum au apărut cei doi pe internet

Antonia și Chris Brown s-au pozat pe internet, după ce aceasta a mers la concertul lui din altă țară. Cei doi artiști celebri au uimit pe toată lumea când au apărut pe Instagram în aceeași imagine.

Frumoasa cântăreață Antonia a mers la un show realizat de Chris Brown într-o altă țară și a avut bilet cu meet and greet, pentru a putea ajunge în culise și să-l întâlnească pe acesta. Însă aceasta și-a dorit să se și pozeze alături de el, iar imaginea a apărut pe Instagram, unde ea este urmărită într-un număr foarte mare de fani.

Alături de fotografia pe care a făcut-o cu acesta, ea l-a filmat și în timpul concertului său și a împărtășit cu fanii ei momente de senzație din timpul show-ului, semn că ea este fan Chris Brown de foarte multă vreme și a visat la acest moment.

„With the 🐂 himself! This show was everything!”, a scris ea pe rețelele de socializare, complimentându-i reprezentația lui Chris Brown. În românia, cuvintele ei ar fi: „Cu ursul în persoană. Acest show a fost totul pentru mine”, a scris ea.

Antonia a părăsit România la vârsta de 5 ani și a trăit în America

Antonia, pe numele său complet Antonia Clara Iacobescu, este o cântăreață extrem de apreciată la nivel național, care a lucrat și ca model o perioadă. Acesta a părăsit România la vârsta de 5 ani și a trăit alături de mama sa și de tatăl vitreg în Statele Unite ale Americii până la vârsta de 18 ani.

Cântăreața a trăit și crescut în statul Utah și în orașul Las Vegas din statul Nevada, unde a terminat liceul și a intrat și în lumea modellingului. A participat la sute de ședințe foto pentru cataloage și a ajuns să colaboreze cu agenții mari din America, cum ar fi Lenz sau Ford Models.

Antonia cântă de la vârsta de 10 ani și a făcut școala de muzică în Statele Unite. Faptul că a trăit printre oameni de culoare a influențat-o în muzică. Așa se explică și apropierea de Velea, care între timp a influențat-o și stilistic. Stilurile RnB și Soul le simte cel mai aproape și a fost influențată de acestea în mod decisiv.

Artista a rămas însărcinată în luna decembrie a anului 2009 și a născut în data de 28 august 2010 o fetiță, pe care a numit-o Maya Rosaria Castellano. Tatăl este Vincenzo Castellano și este nepotul lui Joshua Castellano, proprietarul clubului Bamboo.

