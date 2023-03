Antonia s-a pozat în lenjerie intimă, în vacanță. Cum arată piesa vestimentară cu care a făcut senzație pe internet

Antonia s-a afișat pe rețelele de socializare într-o ipostază inedită, în lenjerie intimă. Aceasta a fost foart apreciată de fanii ei care au ținut să-i transmită că arată foarte bine. Nu este prima oară când ea apare într-o ipostază asemănătoare pe internet, dar acum arată mai senzuală ca niciodată.

Cântăreața Antonia a reușit să facă senzație pe rețelele de socializare cu o apariție greu de uitat, în lenjerie intimă. Aceasta a publicat imaginea pe internet și a primit multe reacții pozitive din partea fanilor care-i urmăresc activitatea în mod constant pe platformele de socializare.

Iată că, de această dată, Antonia a încins atmosfera pe internet cu o postare pe care a făcut-o de curând pe internet, unde a apărut în lenjerie intimă. Cântăreața a scris și o descriere pe care a asociat-o fotografiei. „Iubesc să fac ceea ce-mi place să fac”, a scris ea.

Deși postarea a fost ștearsă de ea, aceasta a mai pozat asemănător și în trecut. Iată cum arată în costum de baie aceasta:

Frumoasa cântăreață Antonia a mers la un show realizat de Chris Brown într-o altă țară și a avut bilet cu meet and greet, pentru a putea ajunge în culise și să-l întâlnească pe acesta. Însă aceasta și-a dorit să se și pozeze alături de el, iar imaginea a apărut pe Instagram, unde ea este urmărită într-un număr foarte mare de fani.

Alături de fotografia pe care a făcut-o cu acesta, ea l-a filmat și în timpul concertului său și a împărtășit cu fanii ei momente de senzație din timpul show-ului, semn că ea este fan Chris Brown de foarte multă vreme și a visat la acest moment.

„With the 🐂 himself! This show was everything!”, a scris ea pe rețelele de socializare, complimentându-i reprezentația lui Chris Brown. În românia, cuvintele ei ar fi: „Cu ursul în persoană. Acest show a fost totul pentru mine”, a scris ea.

