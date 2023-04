Antonia și-a marcat ziua de naștere cu un pictorial provocator. A pozat într-o ținută care a lăsat aproape tot la vedere

Antonia a împlinit, pe 12 aprilie 2023, vârsta de 34 de ani, iar evenimentul a fost imortalizat printr-un pictorial incendiar, care le-a luat mințile fanilor din mediul online. Mamă a trei copii, frumoasa cântăreață arată impecabil, având toate motivele să se simtă bine în pielea ei!

Antonia a realizat o ședința foto incendiară chiar de ziua ei de naștere

Antonia s-a fotografiat cu tortul în mână, purtând doar o pereche de bikini și o piesă vestimentară care îi acoperea foarte puțin zona bustului, lăsându-i la vedere decolteul generos. Culorile complementare i-au pus în evidență trupul tonifiat, lucrat intens în sala de fitness, dar și bronzul de invidiat!

Cu toate acestea, comunitatea de pe platforma de divertisment TikTok a avut parte de o perspectivă mult mai interesantă, surprinsă chiar din spatele camerelor de fotografiat. Focoasa șatenă a dat dovadă de gesturi senzuale, fiind filmată în plină mișcare, în timp ce purta aceeași ținută sexy.

Și de această dată, prietenii din mediul virtual au reacționat, lăsând mii de comentarii admirative:

„Ce norocos a fost Alex la viata lui”/„Si cand te gândesti ca are 3 nașteri ...it's a YES from me”/„Cat de misto arata femeia asta”/„Arati impecabil”, au fost doar o parte dintre cuvintele frumoase lăsate de internauți în secțiunea de comentarii.

De ce Antonia și Alex Velea nu se căsătoresc, deși sunt logodiți

Antonia a vorbit, într-un interviu pentru Unica, despre viața de familie, dar și despre motivul pentru care ea și Alex Velea nu au ajuns, până acum, în fața ofițerului stării civile. Întrebată cât de important este acest pas în relația lor, frumoasa șatenă a oferit următorul răspuns:

„Având în vedere că suntem de aproape 11 ani împreună, e clar că nu actul în sine a fost esențial pentru noi, ci să avem o relație solidă, bazată pe iubire, respect și să avem o familie frumoasă.”, a mărturisit Antonia, citată de sursa menționată mai sus,

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de mai bine de un deceniu și au împreună doi băieți care le seamănă pefect.

Antonia a mai fost căsătorită, în trecut, cu tatăl primului ei copil, Maya. Procesul divorțului a fost unul complex și s-a întins pe mai mulți ani. După ce divorțul s-a definitivat, Alex Velea și Antonia s-au logodit, artistul oferindu-i inelul de logodnă în iulie 2021. La acea vreme, Antonia a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant:

„A fost odată ca niciodată o fetiță mică care visa la un castel mic și alb, un prinț, râsete de copii care umpleau castelul și un unicorn în grădină. (bine, unicornul nu a devenit realitate) dar restul, da. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșitul poveștii. Te ador, Alex Velea.”, a scris Antonia după ce a fost cerută în căsătorie de Alex Velea.

