Anunțul BOMBĂ dă peste cap tot cazul Cristian Pomohaci: „M-a obligat la lucruri...”

Tanarul care a locuit aproape sase ani langa Cristian Pomohaci, Alwin, sustine ca a fost santajat sa spuna neadevaruri despre parinte.

”A fost doar o minciuna pentru ca am fost santajat. Nu este adevarat ce am zis. M-a santajat. Mi-au zis ca stiu unde locuiesc si e normal sa ma sperii. M-au obligat sa spun lucruri care chiar nu sunt adevarate. Am stat langa un om de la care am invatat foarte multe lucruri. Parintele este nevinovat”, a declarat Alwin pentru ”Acces Direct”.

De frica, Alwin a spus multe miciuni despre Cristian Pomohaci din cauza ca a fost amenintat sustine el. De teama, baiatul sustine ca a inventat totul.