Armin Nicoară a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Puican. Incredibil cum s-a întâmplat totul: „Înainte de nuntă..”

Armin Nicoară a recunoscut că nu i-a fost fidel soției lui, Claudia Puican, vorbind recent cu deschidere despre acest subiect. Artistul a făcut mărturisiri neașteptate despre momentul în care a înșelat-o pe partenera lui de viață, povestind cum s-a întâmplat totul.

Armin Nicoară a recunoscut că și-a înșelat soția, pe Claudia Puican

Armin Nicoară și Claudia Puican au reușit însă să treacă peste acest hop al relației lor, cântăreața luând decizia să îl ierte pe soțul ei. Iată ce a declarat Armin!

Artistul a povestit că a făcut acest gest înainte de nuntă, iar Claudia a aflat despre infidelitate. Cu toate acestea, cei doi se bucură în prezent de o relație armonioasă, semn că au trecut cu bine peste incident. Armin a explicat că își apreciază soția pentru că a decis să îl „absolve” de această greșeală, în prezent fiind mai fericiți ca niciodată împreună.

„Am înșelat-o înainte de nuntă cu un an, un an și ceva. Ea a știut că a fost doar o mică greșeală de-a mea și că ăsta sunt eu, așa mai copil”, a precizat artistul, în cadrul unei emisiuni TV.

Întrebat însă dacă el ar trece peste infidelitatea soției, Armin Nicoară a precizat că nu crede că ar accepta acest lucru. Cântărețul a vobit deschis despre acest subiect delicat, deși a punctat că este conștient că este posibil să fie judecat de către urmăritorii săi.

„Nu știu, poate voi fi... din partea haterilor aș primi mesaje negative, dar eu cred că la o fată nu e ca la ..(noi n.r). Adică noi bărbații nu punem suflet”, a mai adăugat cântărețul, citat de Spynews.

Cum l-a prins Claudia Puican pe Armin Nicoară că a înșelat-o

Artistul a recunoscut că a fost „prins” în fapt și nu i-a ascuns soției lui incidentul în care a călcat strâmb. Cum s-a întâmplat totul: „Claudia tot timpul mi-a dat voie. Nu m-am ascuns de ea. A fost o dată (în care a înșelat-o n.r), într-adevăr, la început de relație, când m-a prins.

Am venit de la eveniment și aveam în sacou niște treburi iar ea, când mi-a luat sacoul să mi-l calce și să mi-l aranjeze a zis:"Ce-i cu astea?". Eu am încercat să o mint, iar după cinci minute mi-am dat seama și i-am zis care e situația, iar ea mi-a zis:"păi de ce nu mi-ai zis din prima?", și nu pot să zic că a fost o ceartă sau ceva", a dezvăluit Armin Nicoară în urmă cu ceva vreme, la Antena Stars.

Armin Nicoară și Claudia Puican își doresc un copil

În urmă cu câteva săptămâni, Armin Nicoară a dezvăluit că a vizitat Muntele Athos. Este deja cunoscut faptul că artistul și soția lui își doresc de ceva vreme să devină părinți, însă norocul nu a fost de partea lor. Saxofonistul a apelat și la ajutor divin și acest sens și a mers să se roage pentru a primi această minune în viața lor.

„Se spune că aici e bine să te rogi, dacă vrei să faci copii. E bine să te rogi la Sfânta Ana. Eu îmi doresc să am un copil cu Claudia, iar când am auzit că această icoană e făcătoare de minuni pentru cei care vor copii, am venit”, a povestit Armin Nicoară.

