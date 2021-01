AS.ro LIVE | Dan Negru, dezvăluire spumoasă despre momentul în care Dan Petrescu s-a deghizat: "Mi s-a părut cel mai frumos gest"

"Am fost la un meci Barcelona - Chelsea. Am luat bilete proaste, am luat în spatele porţii. Eram mai mulţi, şi cu echipa mea şi cu soţia. În spatele porţii stând, era minutul 87. Era 1-1 şi Chelsea trăgea de timp. Messi trage tare, o bubuie şi unde crezi că ajunge mingea? La Negru în braţe.

Unul din spate mi-a luat mingea. Portarul lui Chelsea, în loc să ia multe mingi de unde erau, a zis să o ceară pe aia din tribună. Oamenii trăgeau de timp. Tot stadionul făcea "huuu". Şi unul din spate îmi bagă un pumn, îmi ia mingea şi o aruncă", a dezvăluit Dan Negru în exclusivitate la AS.ro LIVE.

