Codin Maticiuc a anunțat că un prieten de-al său vinde un Porsche 911 Carrera din 1994, modelul celebru din filmul „Bad Boys”. Cum arată mașina.

Un Porsche de colecție, asemănător cu celebrul model din filmul „Bad Boys”, a fost scos la vânzare, iar anunțul a fost făcut de Codin Maticiuc. Este vorba despre un Porsche 911 Carrera, generația 993, fabricat în 1994, cu motor răcit cu aer și aproximativ 155.000 de kilometri la bord. Anunțul ridică și o întrebare: începe un nou val de vânzări de mașini de lux în rândul românilor cu averi importante?

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Un Porsche 911, asemănător cu mașina celebră din filmul „Bad Boys”, a fost scos la vânzare de un prieten al lui Codin Maticiuc. Actorul a făcut anunțul pe rețelele sociale și a oferit câteva detalii despre automobilul fabricat în 1994. Modelul este unul de colecție, iar prețul unei mașini similare ajunge la 74.500 de euro.

„Am un prieten care își vinde Porscheul la un super preț. Fix mașina aia din Bad Boys. Porsche 911 an fabricatie 1994, incadrat vehicul istoric.

Model 993, racit cu aer.

155.000 km. Revizii la Porsche. Stare perfecta.”, a scris Codin Maticiuc în descrierea fotografiei cu mașina.

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Potrivit informațiilor publicate de actor, mașina este un Porsche 911 din 1994, generația 993. Automobilul este încadrat ca vehicul istoric și are aproximativ 155.000 de kilometri la bord.

De asemenea, proprietarul susține că reviziile au fost făcute la Porsche și că mașina se află într-o stare foarte bună.

Cât costă un Porsche 911 din 1994, asemănător cu cel din anunțul lui Codin Maticiuc

Pe o platformă internațională de vânzări auto, un Porsche 911 Carrera 993, fabricat în 1994, are un preț de 74.500 de euro.

Modelul are un motor pe benzină de 3,6 litri, care dezvoltă 272 de cai putere. Este o versiune Coupé, cu motor răcit cu aer, și are un kilometraj de aproximativ 155.000 de kilometri.

Nu este întâmplător faptul că acest Porsche este atât de căutat de colecționari. Generația 993 este ultima serie Porsche 911 echipată cu motoare răcite cu aer. Din acest motiv, modelul ocupă un loc special în istoria mărcii germane.

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