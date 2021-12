Augustin Viziru, povestea reală despre jocurile de noroc. Cum a reușit să renunțe la ele

Într-un podcast pentru Radu Țibulică, actorul a spus că alegerile pe care le-a făcut în trecut i-au afectat viața, dar că până la urmă s-a distrat așa cum a știut el mai bine. În podcast-ul amintit mai sus, Viziru a declarat că a ajuns la un moment dat să ia bani de la cămătari ca să poată juca în continuare.

Augustin Viziru, povestea reală despre jocurile de noroc

Acesta a spus că prima dată când a luat contact cu viața de noapte a fost la vârsta de 12 ani și că i-au plăcut atât de mult caziourile încât a pierdut sume colosale de bani doar pentru adrenalina din sălile de joc.

Cu toate acestea, actorul spune că nu regretă nimic din tot ceea ce a făcut și că experiențele prin care a trecut au fost frumoase pentru el la vremea respectivă, mai ales că și-a trăit viața așa cum i-a plăcut. A luat cu împrumut bani de la cămătari și ajunsese într-un punct în care nu mai făcea diferența între ce e bine și ce nu.

"În momentul când începeam să pierd, începea adrenalina, ăla era drogul de care aveam eu nevoie. Senzația aia. Luam bani de la cămătari, îți dai seama. Dacă venea unul în cazinou și-mi zicea să iau un milion de euro să joc, luam. Fenomenul <cazinou>, despre asta e vorba. Mi-au plăcut jocurile întotdeauna".

Tot el a mai spus că de mai bine de 5 ani nu a mai jucat deloc, niciun joc. Augustin Viziru a declarat că e mult mai periculoasă situația în care pierzi decât cea în care câștigi într-o sală de jocuri.

Cine este Oana Leondraliu, iubita lui Augustin Viziru

Mama micuței Maria se numește Oana. Iubita lui Augustin Viziru nu este o persoană publică și nici nu vrea să se afișeze în lumina reflectoarelor. Totuși, actorul publică, uneori, imagini cu frumoasa lui familie pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat Fanatik, Augustin Viziru a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu mama fiicei sale.

“Sunt un partener greoi, cu multe pretenții. Când eu am o părere, parcă a mea e cea mai bună. Am început să mai lucrez la treaba asta, sunt mulțumit de ceea ce sunt. Nu am plecat capul în fața nimănui. Da, dar ar trebui să devin și mai romantic, pentru că am neglijat acest aspect, după ce a venit pe lume fetița mea. Gelos nu sunt.

Am început să cedez mai mult eu în ultima vreme la certuri, pentru că iubita mea e tare pe poziție. Asta mi-a plăcut la ea, e principială, știe ce vrea de la viață. Eu nu am știut că atunci când îți iei fetița în brațe, ca bărbat, îți scade testosteronul cu 60%. Mă atrage atitudinea la o femeie. Nici eu nu am fost ușă de biserică, lumea își dă cu părerea”, spus Augustin Viziru despre iubita lui.