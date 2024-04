Aura Urziceanu, uitată de toți într-un azil al groazei: „E foarte greu să mai poată lua cineva legătura cu ea”

Aura Urziceanu, legendara solistă de jazz de la noi din țară, a ajuns să trăiască în condiții mizere într-un azil din Canada. Iată ce se întâmplă cu ea!

Aura Urziceanu este o renumită cântăreață de jazz din România, apreciată pentru contribuția semnificativă pe care a adus acestui gen muzical, atât pe plan național, cât și internațional. În ciuda talentului care i-a adus admirație, dar și a carierei răsunătoare, Aura Urziceanu a fost uitată de toată lumea într-un azil din Canada, unde condițiile lasă de dorit.

Citește și: Ce s-a ales de Aura Urziceanu. Marea doamnă a muzicii jazz ar trăi într-un azil din Canada, „în condiții greu de imaginat”

Aura Urziceanu, uitată de toată lumea într-un azil din Canada

În anul 2010, Aura Urziceanu a luat hotărârea să plece din țară și să se stabilească în Toronto, Canada. Însă, acum, la vârsta de 77 de ani, marea artistă a ajuns într-o situație extrem de dificilă. De câțiva ani buni, iubita solistă de jazz a ajuns trăiește într-un azil de bătrâni. Mai mult, se pare că Aura Urziceanu ar suferi inclusiv de Alzheimer, potrivit Cancan.

Ultima vizită în România a Aurei Urziceanu s-a petrecut în anul 2018, ocazie cu care a performat două concerte în țară, încurajată fiind, atunci, de pianistul și compozitorul Ionel Tudor, potrivit presei.

„E foarte greu să mai poată lua cineva legătura cu ea, fiindcă și ea a dorit foarte mult, poate prea mult, să se izoleze acolo, în Canada. Are o vârstă înaintată și, din datele care se cunosc, din vorbă în vorbă, azilul în care trăiește de ceva vreme e unul destul de ponosit! Trăiește în condiții greu de imaginat. Atât de ponosit (…) încât despre Irinel Columbeanu se poate spune că trăiește într-un palat, în comparație cu condițiile de peste ocean!”, au declarat unele surse pentru Cancan.

Aura Urziceanu, despre motivele pentru care ar fi părăsit definitiv România

Aura Urziceanu publica, în anul 2014, un articol pe blogul său, acolo unde a abordat motivele care au determinat-o să plece din România. Artista dădea de înțeles atunci că a suferit o mulțime de dezamăgiri din cauza oamenilor din jurul ei.

„Păcat că în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezamăgirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți și așa cum mi s-au înfățișat românii în majoritate, nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă! Sunt goi, fără conștiință, fără suflet, fără educație. Sunt 97-98% răi la suflet, invidioși, urâți, demenți și de o lașitate josnică! Sunt foarte periculoși, că te aduc în stare să-i vânezi și să-i împuști! Nu mă recunosc sub nicio formă prin defectele lor... și sunt plini. Tocmai de aceea renunț la cetățenia română!”, scria Aura Urziceanu, citată de o publicație mondenă.

Citește și: Ce reguli stricte trebuie să respecte Irinel Columbanu la azil. Ce este nevoit să facă atunci când vrea să părăsească locația