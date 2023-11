Ce s-a ales de Aura Urziceanu. Marea doamnă a muzicii jazz ar trăi într-un azil din Canada, „în condiții greu de imaginat”

La cei 76 de ani ai săi, Aura Urziceanu trăiește departe de România. În presă au apărut infromații care spun că marea cântăreață de jazz ar avea parte de condiții dificile de trai, într-un azil din Canada.

Aura Urziceanu are 76 de ani și este stabilită în Canada | Hepta

Aura Urziceanu, cântăreață și compozitoare de jazz, este considerată una dintre cele mai importante voci românești ale domeniului. Una dintre cele mai cunoscute și apreciate voci ale anilor 70-80 din țara noastră a părăsit România în urmă cu mai bine de un deceniu. Surse apropiate au declarat pentru CanCan că artista trăiește în prezent într-un azil „ponosit” din Canda și că ar avea și o stare preară de sănătate.

„E foarte greu să mai poată lua cineva legătura cu ea, fiindcă și ea a dorit foarte mult, poate prea mult, să se izoleze acolo, în Canada. Are o vârstă înaintată și din datele care se cunosc, din vorbă în vorbă, azilul în care trăiește de ceva vreme e unul destul de ponosit! Trăiește în condiții greu de imaginat”, spun sursele Cancan.ro. Aceleași surse au precizat că Irinel Columbeanu ar trăi în condiții mai bune în azil, comparativ cu Aura Urziceanu.

Aura Urziceanu a părăsit România și s-a stabilit în Canada

Aura Urziceanu a părăsit România definitiv în anul 2010. Marea artistă s-a mutat în Canda, acolo unde a trăit cu soțul ei Ron Rully, care a murit în 2015. Fiul artistei, Elia Cristopher, are 46 de ani și trăieșt eîn Londra.

Artista a decis să renunțe la cetățenia română, în contextul în care i-ar fi modificat intenționat profilul de pe wikipedia, acolo unde ar fi fost strecurată informația că e de origine romă, fapt care a deranjat-o pe artistă.

În anul 2014 Aura Urziceanu a transmis o scrisoare deschisă prin care a anunțat că a renunțat la cetățenia română.

„Păcat că în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezamăgirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți și așa cum mi s-au înfățișat românii în majoritate, nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă! Sunt goi, fără conștiință, fără suflet, fără educație. Sunt 97-98% răi la suflet, invidioși, urâți, demenți și de o lașitate josnică! Sunt foarte periculoși, că te aduc în stare să-i vânezi și să-i împuști! Nu mă recunosc sub nicio formă prin defectele lor … și sunt plini. Tocmai de aceea renunț la cetățenia română!”, a spus cântăreața în anul 2014, într-o scrisoare deschisă.

Aura Urziceanu a fost prezentă pe marile scene ale lumii alături de nume precum Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Thad Jones și Mel Lewis.

