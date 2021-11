Axinte (Ion Petrescu) a slăbit 11 kilograme în doar 16 zile. Cum arată acum - VIDEO

Ion Petrescu aka Axinte din Vacanța Mare a fost invitat în platoul „Star Matinal”, acolo unde a vorbit despre schimbarea fizică prin care a trecut, dar și ce l-a motivat să slăbească peste 10 kilograme în mai puțin de trei săptămâni.

În prezent, Axinte cântărește 93 de kilograme și vrea să ajungă la 85.

Cum arată Ion Petrescu (Axinte) după ce a slăbit 11 kilograme

Axinte, pe numele său real Ion Petrescu, a povestit că a ales să slăbească pentru că a fost încurajat de soția sa, dar și pentru că regimul l-ar ajuta să-și mențină starea de sănătate.

”Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum. 16 zile a durat. În primele două zile e o cură chiar drastică, e cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi. Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. (...)

Am văzut băiatul doamnei Dragomiroiu. L-am băgat și pe Vijelie. Nu-l mai încap sacourile. Din 2 decembrie începe și el. (...) Am ținut cu strictețe. Am acidul uric ridicat, am colesterolul. Nu mi-a fost greu, am stat în casă. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare. Să ajung și eu ca Fran”, a spus Axinte la Antena Stars.

În trecut, Ion Petrescu nu avea un fizic așa solid. El a povestit că a început să se îngrașe după anul 1995, când a fost plecat în Australia.

„Eu până la 25 de ani aveam 50 de kilograme. Am plecat în Australia din 1995 până 1997 și acolo… curios să văd cum e friptura de cangur, cum e coada de șarpe. Cum e să mănânci de toate. Am început să pun și m-am dus în 80 de kilograme și am crescut la 90 de kilograme și tot așa”, a mai povestit actorul la Antena Stars.

Axinte (Ion Petrescu), condamnat la închisoare cu suspendare

Pe data de 2 octombrie 2020, Tribunalul București a arătat că Ion Petrescu (Axinte) a semnat un acord de recunoaștere a acuzațiilor din 2012 și l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Pe lângă această pedeapsă, actorul din Vacanța Mare mai trebuia să facă 60 de zile de muncă în folosul comunității. În urmă cu câteva luni el spunea că nu îi este rușine să-și ispășească pedeapsa.

