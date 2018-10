Ben Affleck a ieșit de la dezalcoolizare, dar recunoaște că încă se luptă cu dependența. Mesajul emoționant al actorului

Ben Affleck a ieşit de la dezalcoolizare după ce s-a internat voluntar pentru tratament în luna august, după intervenția fostei sale soții, Jennifer Garner scrie Variety.

Ca urmare a vindecării sale parțiale, după cum o recunoaște chiar Affleck, acesta a făcut o declarație pe contul său de instagram în care vorbește deschis despre problemele sale și faptul că lupta nu s-a terminat.

"Săptămâna aceasta am încheiat patru zile de internare la centrul pentru dependenţii de alcool şi am rămas sub tratament ambulatoriu. Lupta împotriva oricărei dependenţe este pe tot parcursul vieţii şi dificilă. Nu poţi să nu urmezi tratamentul. Este un angajament continuu", a scris actorul.

În ziua în care a părăsit centrul de recuperare, actorul a fost fotografiat alături de Jennifer Garner, fosta lui soție, dar și ce trei copii ai cuplului.

"Sprijinul pe care l-am primit din partea familiei, colegilor înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima. Mi-au oferit puterea şi sprijinul de a putea vorbi altora despre boala mea. Mă ajută să ştiu că să nu sunt singur. Dacă ai o problemă, să primeşti ajutor este un semn de curaj, nu de slăbiciune sau ratare... Sper că la capătul drumului să pot fi un exemplu pentru alţii care se luptă cu dependenţa", a mai adăugat acesta.

Actorul, regizorul și producătorul Ben Affleck, în vârstă de 46 de ani, s-a luptat mult timp cu dependența de alcool. Prima dată, el s-a internat la dezalcoolizare în 2001, însă după 16 ani a recidivate și a revenit în centrul de recuperare.

Considerat mai ales la începuturile carierei doar o figură frumoasă a Hollywood-ului, Ben Affleck a reușit să se impună mai ales prin rolurile sale din pelicule controversate și stranii precum "Dogma" sau "Good Will Hunting", capodoperă care i-a adus și un Premiu Oscar pentru cel mai bun scenariu, scris în colaborare cu bunul său prieten Matt Damon.