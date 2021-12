Betty White va împlini în curând 100 ani. Care e secretul longevității sale și cum arăta când și-a început cariera

Celebra actriță Betty White intră în istoria Hollywood-ului pentru cariera ei îndelungată în lumea filmului, de peste 74 ani. În 2014, actrița a intrat în Cartea Recordurilor, având cea mai lungă carieră din industria filmului la Hollywood.

“Sunt atât de norocoasă să fiu sănătoasă și să mă simt atât de bine la vârsta mea”, a declarat Betty White, potrivit publicației People.

Faimoasa actriță, cunoscută la Hollywood pentru faptul că e extrem de glumeață și carismatică, spune că optimismul o ajută să rămână mereu tânără și frumoasă.

Betty White și secretul longevității sale

“Mereu găsesc lucrurile pozitive care mi se întâmplă”, a mai spus Betty.

Când a venit vorba de dieta ei, Betty a dezvăluit:

“Încerc să evit tot ce e verde și cred că funcționează”, spune faimoasa actriță.

Citește și: Nicole Scherzinger si Betty White vor juca in "Men In Black 3"

Betty White a avut o carieră la care orice actriță de la Hollywood visează. Ea a avut roluri de success în filme precum The Golden Girls și The Mary Tyler Moore Show. Apoi, mai târziu în cariera sa, Betty a jucat și în Hot in Cleveland și în The Proposal.

După ce și-a încheiat cariera la Hollywood, Betty își petrece acum timpul în reședința ei din Los Angeles. În fiecare zi face integrame și joacă cărți, spunând că acestea constituie plăcerile ei vinovate.

De asemenea, lui Betty îi place foarte mult să se uite la documentare despre animale și sport, în special despre golf. Actrița, care este o iubitoare de animale, militează pentru drepturile necuvântătoarelor, sprijinind campanii precum Wildlife Learning Center, Monterey Bay Aquarium și Actors and Others for Animals.

Cariera de succes a lui Betty White

Betty și-a dedicat nu mai puțin de 74 de ani industriei de divertisment, având la activ numeroase roluri de televiziune, dar și multe premii și trofee importante.

Citește și: Betty White, cea mai în vârstă actriță de la Hollywood, e pe cale să își serbeze cea de-a 99 aniversare. Cum arăta în tinerețe

La vârsta de 91 de ani, actrița a fost nominalizată la "cea mai lungă carieră în televiziune pentru un artist (femeie)", categoria fiind creată special pentru Betty, după ce a reușit să egaleze recordul de longevitate în televiziune deținut de omologul ei masculin, actorul Bruce Forsyth.

De-a lungul carierei, actrița a câștigat șase premii Emmy, trei American Comedy, un trofeu SAG (Sindicatul Actorilor Americani/ Screen Actors Guild) pentru rolul din "Hot in Cleveland", iar la vârsta de 90 de ani, a obținut primul său Grammy, pentru versiunea audio a cărții sale "If You Ask Me (And Of Course You Won't)". În 1995, a fost recompensată cu o stea pe Walk of Fame la Hollywood.

Super-Finala iUmor este ACUM în AntenaPLAY ▶ Vezi și tu momentele memorabile și cine a câștigat premiul de 20.000 de Euro