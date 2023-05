Bia Khalifa, imagini rare cu tatăl său. Cum arată bărbatul care a crescut-o: „Semeni foarte mult cu el!”

În ultima perioadă, Bia Khalifa a fost pe buzele tuturor. Fosta concurentă de la iUmor a fost implicată în câteva evenimente ce au pus-o în centrul atenției. Printre acestea se numără despărțirea de Fulgy, dar și sărutul pasional cu 6ix9ine.

Deși este foarte activă în mediul online, unde își informează prietenii virtuali cu momentele importante din viața ei, puțin sunt cei care știu cum arată familia ei. Tânăra a preferat să își țină părinții departe de ochii curioșilor o vreme lungă.

De curând, Bia Khalifa a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată pe contul de Instagram. Aceasta a publicat două imagini cu tatăl său, care au generat o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Bia Khalifa, ipostaze rare alături de tatăl său. Cum s-a fotografiat fosta concurentă de la iUmor în brațele bărbatului care a crescut-o

Concurenta de la iUmor a fost discretă întotdeauna când a venit vorba de părinții săi. De când a apărut pe micile ecrane ale publicului, tânăra nu a oferit prea multe detalii despre oamenii care au crescut-o.

Recent, Bia Khalifa și-a dorit să arate tuturor cine este tatăl său. Așadar, aceasta a distribuit pe contul de Instagram două imagini alături de cel care a avut grijă de ea de când era doar un bebeluș.

Cei doi s-au lăsat fotografiați în ipostaze înduioșătoare. Fosta concurentă de la iUmor a fost surprinsă în timp ce își strânge în brațe tatăl. Gestul fetei a „topit” inimile oamenilor din mediul online.

„Tatăl meu, te iubesc!”, a fost descrierea pe care a folosit-o Bia Khalifa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pozele sale au strâns mai bine de 10.000 de like-uri, dar și foarte multe mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Am vrut să îți dau unfollow de o mulțime de ori și nu am înțeles de ce nu am putut să o fac. Până la poza asta, când am observat privirea tatălui tau. Ești o fată normală, un suflet bun, bătăios care s-a pierdut în lumea asta rea. Îmi place tăria ta de caracter și curajul cu care te expui.”, i-a scris cineva.

„Cel mai frumos tată”, „Bravo, ești o fată asumată. Mă bucur că ai familia alături de tine”, „Wow, ce tată tânăr ai!!! ❤️” sau „Semeni foarte mult cu tatăl tău”, au mai fost câteva dintre comentariile oamenilor de pe Instagram.

Întrebată dacă tatăl ei știe cu ce se ocupă, Bia Khalifa a oferit un răspuns direct.

„Că ce? Că sunt cea mai top în România? Da, știe”, a zis ea.

Ce dezvăluiri dureroase a făcut Bia Khalifa despre tatăl său

În urmă cu aproximativ un an, Bia Khalifa a vorbit despre încercările vieții și traumele prin care a trecut încă din copilărie. Fosta concurenta de la iUmor l-a descris pe tatăl său ca fiind agresiv.

„Este tortură. Ma bătea până leșinam. Mă trezeam în bătaie. Și pe mine și pe mama mea, ne-a bătut până nu mai puteam face nimic. Pe mama o bătea zilnic și a plecat în Italia. Am plecat toți ca să scăpăm de el, de bătăile lui. (...) Am avut câteva jucării, cumpărate de mama și el ne spunea că mama nu vrea să ne vadă. Când am crescut am aflat faptul că mama era încuiată pe afară și nu avea voie să ne vadă.”, a povestit Bia Khalifa, potrivit spynews.ro.

Noi dezvăluiri ies la iveală în episoadele noi ▶ Serialul Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY