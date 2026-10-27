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Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă

Bianca Drăgușanu se află de câteva săptămâni în Dubai, acolo unde își petrece o mare parte din timp și unde are planuri importante de viitor. Puțini știau însă că vedeta s-ar confrunta și cu o problemă de natură legală, în urma unui incident petrecut în această vară.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 07:58 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 08:16
Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă | instagram.com
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Totul ar fi pornit de la o filmare aparent banală, publicată pe rețelele de socializare.

Cum ar fi început problemele Biancăi Drăgușanu în Dubai

Bianca Drăgușanu a atras din nou atenția, de această dată nu prin aparițiile sale spectaculoase, ci printr-o situație neașteptată în care ar fi ajuns în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit informațiilor prezentate de Spynews, incidentul ar fi avut loc în luna iunie, în timpul unei vizite în Dubai. Vedeta s-ar fi aflat la piscina unui hotel, unde ar fi realizat o filmare pe care ulterior a publicat-o pe rețelele de socializare. În imagini ar fi apărut și două persoane, un bărbat mai în vârstă și o femeie despre care Bianca ar fi aflat ulterior că este româncă.

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Deși nu aceștia ar fi fost subiectul filmării, apariția lor în materialul distribuit online ar fi provocat nemulțumirea bărbatului. Bianca Drăgușanu ar fi șters filmarea după aproximativ cinci ore, însă gestul nu ar fi fost suficient pentru ca incidentul să fie considerat încheiat.

Vedeta ar fi fost contactată de un avocat

La scurt timp după publicarea imaginilor, Bianca Drăgușanu ar fi primit un telefon din partea avocatului bărbatului care apărea în filmare.

Acesta i-ar fi solicitat să elimine materialul de pe rețelele de socializare, fără să știe că vedeta îl ștersese deja.

Situația ar fi avut însă și consecințe financiare. Potrivit informațiilor apărute, Bianca Drăgușanu ar avea de achitat o amendă de aproximativ 5.000 de dirhami.

În Emiratele Arabe Unite, regulile privind protejarea vieții private sunt stricte, iar publicarea imaginilor cu alte persoane fără acordul acestora poate avea consecințe legale.

Este Bianca Drăgușanu blocată în Dubai?

În urma informațiilor apărute despre incident, s-a pus și problema unei eventuale interdicții de a părăsi Emiratele Arabe Unite.

Bianca Drăgușanu a clarificat însă că nu este blocată în Dubai și că nu are o restricție de călătorie.

Mai mult, vedeta a explicat că experiența nu i-a schimbat planurile de viitor. Aceasta își dorește în continuare să petreacă tot mai mult timp în Dubai, unde deține și o proprietate.

Incidentul ar fi determinat-o, în schimb, să fie mai atentă la imaginile pe care le publică în mediul online.

Ce spune Cătălin Botezatu despre situația Biancăi Drăgușanu

Cătălin Botezatu a fost întrebat despre problemele cu care s-ar confrunta Bianca Drăgușanu în Dubai.

Designerul a explicat că nu cunoaște în detaliu situația și că preferă să nu se pronunțe înainte de a afla exact ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, fostul partener al vedetei a lăsat de înțeles că ar fi dispus să o ajute, dacă Bianca i-ar solicita sprijinul.

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