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Bianca Drăgușanu nu mai este impresionată de gesturile spectaculoase! Ce a spus după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai

Bianca Drăgușanu a primit 1.100 de trandafiri roșii în Dubai, după despărțirea de Gabi Bădălău. Ce a declarat vedeta despre surpriza romantică.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 13:51 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 13:55
Bianca Drăgușanu nu mai este impresionată de gesturile spectaculoase! Ce a spus după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai | Instagram
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Bianca Drăgușanu a oferit un interviu în exclusivitate pentru SpyNews, în care a vorbit despre buchetele uriașe de trandafiri pe care le-a primit în Dubai.

Bianca Drăgușanu, surpriză uriașă în Dubai, după despărțirea de Gabi Bădălău

Vedeta a dezvăluit câte flori a primit, dar și de ce astfel de gesturi nu mai reușesc să o impresioneze. Deși surpriza a atras atenția în mediul online, blondina pare să aibă alte așteptări atunci când vine vorba despre un posibil admirator.

Plecata în această perioadă în Dubai, Bianca Drăgușanu a atras atenția internauților după ce a publicat pe rețelele de socializare imagini cu mai multe buchete impresionante de trandafiri roșii. Florile, care au impresionat prin dimensiunile lor, au ajuns la vedetă la scurt timp după despărțirea de Gabi Bădălău, alături de care a trăit o poveste de iubire de aproximativ șase ani.

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Cei doi și-au încheiat relația, iar Bianca pare să se bucure de această perioadă în care își concentrează atenția asupra propriei persoane. Între timp, vedeta a avut parte de o surpriză din partea unui admirator misterios, care i-a trimis mai multe buchete voluminoase de trandafiri roșii. Florile au fost atât de mari, încât transportarea lor în locuință nu a fost tocmai ușoară.

Unul dintre buchete a avut atașat și un mesaj romantic, semn că expeditorul a vrut să-i transmită Biancăi un gând special. Imaginile publicate de vedetă au stârnit curiozitatea urmăritorilor, mai ales că surpriza a venit într-un moment în care viața sentimentală a acesteia se află în atenția publicului.

Citește și: Bianca Drăgușanu, răsfățată cu sute de trandafiri roșii după despărțirea de Gabi Bădălău. Diva ar putea avea un admirator în Dubai

Bianca Drăgușanu a primit 1.100 de trandafiri în Dubai. De ce nu a fost impresionată de gest

Contactată de reporterii SpyNews, Bianca Drăgușanu a oferit detalii despre florile primite și a dezvăluit numărul impresionant de trandafiri. Deși un asemenea gest ar putea impresiona multe femei, vedeta a mărturisit că, în cazul ei, florile sunt mai degrabă un element spectaculos, potrivit pentru fotografii, decât o surpriză care să-i schimbe perspectiva asupra unui admirator.

„Doar niște flori, multe, 1.100. Nu mă impresionează! Arată bine pentru poze și cam atât”, a spus vedeta pentru SpyNews.

Declarația Biancăi sugerează că, în această perioadă, gesturile romantice spectaculoase nu sunt suficiente pentru a-i câștiga atenția. Chiar dacă a apreciat surpriza și i-a mulțumit admiratorului misterios în mediul online, vedeta pare să aibă așteptări mai mari atunci când vine vorba despre cineva care își dorește să se apropie de ea.

Astfel, cei care speră să o cucerească pe Bianca Drăgușanu ar putea avea nevoie de mai mult decât flori scumpe și buchete impresionante.

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