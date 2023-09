Bianca Drăgușanu a continuat cu seria declarațiilor controversate, care i-au împărțit pe internauți în două tabere.

Fosta vedetă de televiziune duce acum o viață împlinită, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Alături de Gabi Bădălău, are o relație destul de discretă care durează de câțiva ani, în timp ce se ocupă și de afacerea ei cu haine.

Bianca Drăgușanu, din nou în centrul atenției. Ce afirmații controversate a făcut, de data asta, blondina

Blondina are tot ceea ce-și dorește, dovadă că în imaginile postate în social media Bianca Drăgușanu se bucură de vacanțe de lux, de mâncăruri rafinate, dar și de ședințele de înfrumusețare.

Datorită statutului său de acum, vedeta a făcut și câteva declarații, menționând că nu ar sta cu un bărbat care nu este la nivelul său. Dacă acum ceva timp, antreprenoarea spunea că nu s-ar întâlni cu un bărbat care ar conduce o Skoda, nici nu vrea să ajungă în punctul în care să-și întrețină partenerul de viață, mai ales că are și un copil de crescut, pe Sofia, din fosta căsnicie cu Victor Slav.

Într-un interviu pentru Playtech, Bianca Drăgușanu spune că „.un bărbat sărac este un bărbat prost”. Afirmațiile sale au ajuns în centrul atenției de data asta, stârnind diverse reacții în mediul online.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine.

Știi, eu de multe ori fac afirmații de care sunt conștientă că vor deveni virale. Nu trebuia să mă exprim neapărat așa. Mă oprește lumea în trafic și zice «Bianca, am Skoda, e vreo problemă?», zic «Nu, frate, stai liniștit». Adică eu nu am o problemă cu mașina, puteam să zic Trabant, că e același lucru. Nu aș putea sta de vorbă cu un om mai puțin potent financiar decât mine. Ce aș putea eu să învăț de la el, repet, cheltuim banii mei împreună? Eu am un copil, trebuie să îmi cresc copilul. Ce aș putea face cu unul care nu are bani?”, a explicat ea.

Cu o altă ocazie, Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că veniturile sale îi conferă stabilitatea financiară ca să-și ajute familia, având luni în care câștigă și peste 10.000 de euro. În afară de afacerea cu haine, blondina se ocupă și cu diverse campanii publicitare.

„În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”, a povestit fosta vedetă TV într-un interviu pentru Cancan.