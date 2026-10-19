Bianca Drăgușanu a primit sute de trandafiri roșii în Dubai, după despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj romantic era scris pe bilețelul misterios.

Bianca Drăgușanu, răsfățată cu sute de trandafiri roșii după despărțirea de Gabi Bădălău. Diva ar putea avea un admirator în Dubai | Instagram

Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză neașteptată în Dubai, acolo unde se află în prezent în vacanță. Vedeta a primit sute de trandafiri roșii, iar admiratorii săi au putut vedea imaginile cu florile spectaculoase prin intermediul rețelelor de socializare.

Bianca Drăgușanu, răsfățată cu sute de trandafiri roșii după despărțirea de Gabi Bădălău

După o zi plină de activități, aceasta a descoperit mai multe buchete superbe în fața ușii sale și a împărtășit momentul cu urmăritorii.

Pe lângă fotografiile și videoclipurile din vacanță, Bianca Drăgușanu a publicat recent și imagini de la sala de fitness, unde și-a urmat rutina de exerciții fizice. Vedeta obișnuiește să-și țină fanii la curent cu activitățile sale, iar de această dată atenția s-a mutat asupra florilor primite.

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Buchetele de trandafiri roșii au atras imediat privirile, mai ales că identitatea persoanei care i le-a trimis nu a fost dezvăluită. Bianca a filmat florile și s-a întrebat cum va reuși să le transporte în interiorul locuinței. Unul dintre buchete era însoțit și de un bilețel cu un mesaj romantic, care a alimentat curiozitatea celor ce îi urmăresc activitatea online.

„Sper ca aceste flori să-și aducă un zâmbet pe chipul superb”, a fost mesajul transmis de admiratorul misterios.

Bianca Drăgușanu i-a mulțumit pentru gest prin intermediul postărilor din mediul online, însă nu a dezvăluit cine se află în spatele surprizei. Rămâne astfel un mister dacă florile au fost trimise de o persoană apropiată sau de un admirator care a dorit să îi facă o bucurie în timpul vacanței.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit

Viața sentimentală a Biancăi Drăgușanu a fost intens mediatizată de-a lungul timpului, iar relația cu Gabi Bădălău a atras în repetate rânduri atenția publicului. Povestea lor de iubire a fost marcată de împăcări și despărțiri, ceea ce a alimentat interesul pentru evoluția relației.

Potrivit informațiilor publicate de SpyNews, în luna august a acestui an s-a aflat că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit, după o relație de aproximativ șase ani, presărată cu numeroase momente tensionate și reconcilieri.

În ultima perioadă, cei doi au preferat să fie discreți în privința vieții personale. Nici în momentul în care despărțirea a devenit cunoscută publicului nu au oferit detalii clare despre motivele care i-au determinat să meargă pe drumuri separate.

Între timp, Bianca Drăgușanu continuă să-și împărtășească experiențele cu urmăritorii săi, de la activitățile sportive până la momentele petrecute în vacanță.

Apariția sutelor de trandafiri roșii a stârnit noi întrebări despre viața sentimentală a vedetei, însă, până când aceasta va dezvălui mai multe detalii, identitatea admiratorului rămâne necunoscută.