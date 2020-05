BOMBĂ! Bianca Drăgușanu și-a năucit fanii! Imaginea sexy cu care a încins INTERNETUL. Cum s-a afișat vedeta la fereastră | Foto

I’m ready for everything especially for this summer 🤫 #loved #blessed #happy #rainbow #sun #summertime # summertime #love #glowup #glowingskin #perfecthair #perfectsmile #smile #attitudeofgratitude #emotions #tan #blackandwhite #👑

A post shared by Bianca Dragusanu 🌟 (@biancadragusanu18) on May 21, 2020 at 8:25am PDT