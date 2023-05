Bianca Pop a născut prematur și a trecut prin momente grele: „Nu am vrut să fac cezariană”. Cum se simte acum fosta ispită

Bianca Pop a devenit mamă pentru prima dată și a născut prematur. Fosta ispită de la Insula Iubirii a adus pe lume o fetiță perfect sănătosă, de 2500 de grame, cu toate că cea mică nu a mai avut răbdare și s-a născut înainte de termen. Bianca Pop a născut în Spania, acolo unde locuiește deja de luni bune cu partenerul ei de viață.

Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a dorit să nască natural, fără să facă injecția epidurală, pentru că, spune ea, nu și-a mai dorit încă o operație, având în vedere că are deja câteva operații estetice. A mărturisit apoi că a trecut prin clipe grele și dureri îngrozitoare, însă e fericită că micuța este perfect sănătoasă, iar ea se poate bucura de ea.

„A fost greu, asta pentru că fetița s-a născut prematur, la 35 de săptămâni. Mi s-a rupt apa acasă la ora 4:30, eram foarte speriată și am plecat la spital la ora 10 dimineața pentru a mă monitoriza medicii. Mi s-a zic că sunt dilatată 2,5. Mi s-a dat antibiotic și au zis să încercăm să nasc natural, că eu sigur voi naștere până mâine. Aveam dureri din 2 în 2 minute și contracții din ce în ce mai mari”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

De ce și-a dorit Bianca Pop să nască natural cu orice preț

Bianca Pop a exclus vehement varianta în care să nască prin cezariană. Ea spune că se reface mai repede după nașterea naturală.

„Nu am vrut să fac cezariană, am vrut natural, nu aveam de ce să fac operație. Fetița era poziționată bine, de ce să fac cezariană dacă ea era în poziție bună să iasă. Cezariană fac cezariană cele cărora le e frică, dar de ce să fiu tăiată. După naștere naturală îți revii mai ușor, dacă eram tăiată eram varză, și așa sunt slăbită. Eu am patru operații estetice la sâni, știu ce e tăietura. Sunt mândră că am reușit, că m-a ajutat Dumnezeu, mi-a dat după suflet”, a mai declarat Bianca Pop.

Cu toate că nașterea a luat-o prin surprindere și a avut parte de dureri mari, fosta ispită se consolează cu gândul că totul a decurs așa cum trebuie.

„Ulterior m-au mutat sus pe salon și au zis să anunț dacă e ceva. Eu cum nu vorbesc limba așteptam să vină cineva să mă vadă și nu venea nimeni. Plângeam și am chemat doctorii și m-au dus jos, eram rău de tot, urlam, abia respiram, nu știam să împing și m-au învățat, iar apoi i-a ieșit capul, după și corpul, totul fără epidural. M-au și cusut puțin, mă și mir cum am rezistat. Mi-au zis să fac epidurală și eu n-am vrut, dar erau dureri prea mari și de la epidurală te durea și mai tare. Fetița e cuminte tare, este bine, totul e bine, a avut 2500 grame la naștere”, a mai zis bruneta.

Ce nume a ales Bianca Pop pentru fetița sa

Bianca Pop și iubitul ei au ales un nume special pentru fetița lor. Tomaziu Jessica Maria, este numele pe care îl va purta fetița fostei ispite.

Focoasa brunetă a mai dezvăluit că va avea parte de ajutor cu cea mică. Mama ei a plecat de urgență spre Spania când a aflat că Bianca a născut prematur.

„Eu acum nu sunt așa bine, mă doare jos, mi-e mai rău acum, mi-a zis și mami că acum e mai greu la început, vine și ea, e pe drum să vină în Spania. Nașterea chiar a fost foarte grea și dureroasă, am născut la 18:45, după mai bine de 12 ore de travaliu. Nu mă așteptam și nici nu se aștepta să nasc atunci, a fost un șoc, nu eram pregătită, mă mir cum am rezistat că am fost așa puternică. Sunt mândră de mine și eu și George”, a mai zis Bianca Pop.

Vezi primele episoade din serialul care te va cuceri! O poveste cu zâne e în AntenaPLAY!