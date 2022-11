Bianca Rus a ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă în aceste momente cu celebra cântăreață

Bianca Rus a fost nevoită să meargă de urgență la spital pentru a fi supravegheată de cadre medicale specializate. Cântăreața a reucunoscut faptul că are câteva probleme medicale cu care se confruntă de mai mult timp și este nevoită să facă perfuzii cu fier.

Bianca Rus a leșinat în incinta locuinței. Cum se simte în prezent cântăreața

Bianca Rus a fost de curând la spital, de urgență, pentru a primi ajutor medical specializat. Iată ce declarații dure a făcut aceasta:

"Da, am avut o problemă pentru că am făcut o perfuzie la domiciuliu cu fier, ceea ce se face doar în spital, sub îngrijirea medicului. A venit salvarea, am leșinat, au fost niște incidente prin care am trecut cu brio. Evident, următoarea zi am fost la spital, unde medicii au avut grijă de mine și a fost totul bine", a declarat Bianca Rus, în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Pare că ea a făcut acest tratament de mai mult timp, dat fiind faptul că suferă de anemie:

"De mai mult timp fac un tratament cu fier, pentru că am o carență de fier, o anemie foarte mare și sunt nevoită să fac această perfuzii. Dar acum, din șase în șase luni mă voi prezenta la spital, unde vor avea grijă de sănătatea mea.", a mai precizat vedeta din showbiz.

Bianca Rus a leșinat în casă la ea și a avut nevoie să meargă la spital.

"Da, am leșinat și m-am trezit cu salvarea. Asistenta care a fost alături de mine, era de la o firmă de asistentă la domiciliu. Nu a știut cum să procedeze.", a mai spus Bianca Rus, pentru Antena Stars.

Ce spune Bianca Rus despre probleme de sănătate

Bianca Rus a dezvăluit la Antena Stars faptul că a ajuns să aibă 50 de kilograme într-un timp foarte scurt. Totodată, aceasta a dezvăluit că a leșinat în timp ce se afla în vacanță la plajă, motiv pentru care a fost dusă la spital, unde i-au fost administrate medicamente printr-o perfuzie.

”Am mers în vacanță și m-am bucurat de soare, de plajă. Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala. A trebuit să iau medicamente, am leșinat în baie”, a declarat Bianca Rus la Antena Stars.

”Eram la părinți și mi-a zis mama să-mi fac analizele și am văzut că am o anemie severă, cu o hemoglobină de 7, pierdere de fier. Am venit la București, am început cu medicamente, apoi cu perfuzii. La prima a fost bine, la a doua a venit salvarea, am leșinat în baie. Și așa s-a întâmplat nenorocirea. Acum trebuie să țin o cură de îngrășare, încerc să mănânc și să forțez nota cât se poate, sper să dea rezultate și să nu ajung la mai rele. Eu mă bucur că am slăbit, mă uit în oglindă și nu mă mai recunosc, dar astea două-trei kilograme pe care le-am dat jos se văd și nu mi-e bine. Se văd pe picioare. Recomand slăbitul, dar nu așa agresiv. Și când slăbești din boală, nu e tocmai ok, se resimt. Momentat sunt axată pe ce mănânc, să fiu bine”, a mai adăugat ea.

