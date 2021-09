Cum s-a fotografiat în sala de fitness Bianca Rus, după ce a dezvăluit că are probleme de sănătate. Ce detaliu a ieșit la iveală

Bianca Rus a suferit recent o operație la stomac care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite. Focoasa blondină a vorbit deschis despre intervenția chirurgicală, dar și despre probleme de sănătate pe care le-a întâmpinat la scurt timp după operație.

Vedeta a slăbit foarte mult, însă pierderea radicală a mai multor kilograme a adus-o pe perfuzii. Aceasta a ajuns să facă anemie și să ia pastile pentru a nu scăpa de probleme cu care se confruntă.

La scurt timp după ce a vorbit despre perioadă mai puțin plăcută din viața ei, Bianca Rus a împărtășit o imagine de-a dreptul incendiară cu urmăritorii săi de pe Instagram, însă un detaliu nu a putut să treacă neobservat.

Ce a publicat Bianca Rus pe rețelele sociale, după ce a dezvăluit că are probleme de sănătate

De cuârnd, Bianca Rus a publicat pe contul de Instagram o imagine din sala de fitness într-un compleu foarte sexi. Ținuta sa nu a putut să treacă neobservată, însă un detaliu a acaparat toată atenția.

Se pare că focoasa blondină a slăbit extrem de mult și acum se mândrește cu talia sa de invidiat. Topul scurt și colanții i-au scos în evidență atuurile fizice, în special busutul generos, picioarele subțiri și silueta suplă.

Postarea sa a strâns mai bine de 300 de like-uri, semn că prietenii din mediul online au rămas impresionați de aspectul fizic al Biancăi Rus. Focoasa blondină și-a obișnuit prietenii virtuali cu postările sale, însă imaginea din sala de fitness a pus pe jar publicul masculin.

Ce spune Bianca Rus despre probleme de sănătate

Bianca Rus a dezvăluit la Antena Stars faptul că a ajuns să aibă 50 de kilograme într-un timp foarte scurt. Totodată, aceasta a dezvăluit că a leșinat în timp ce se afla în vacanță la plajă, motiv pentru care a fost dusă la spital, unde i-au fost administrate medicamente printr-o perfuzie.

”Am mers în vacanță și m-am bucurat de soare, de plajă. Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala. A trebuit să iau medicamente, am leșinat în baie”, a declarat Bianca Rus la Antena Stars.

”Eram la părinți și mi-a zis mama să-mi fac analizele și am văzut că am o anemie severă, cu o hemoglobină de 7, pierdere de fier. Am venit la București, am început cu medicamente, apoi cu perfuzii. La prima a fost bine, la a doua a venit salvarea, am leșinat în baie. Și așa s-a întâmplat nenorocirea. Acum trebuie să țin o cură de îngrășare, încerc să mănânc și să forțez nota cât se poate, sper să dea rezultate și să nu ajung la mai rele. Eu mă bucur că am slăbit, mă uit în oglindă și nu mă mai recunosc, dar astea două-trei kilograme pe care le-am dat jos se văd și nu mi-e bine. Se văd pe picioare. Recomand slăbitul, dar nu așa agresiv. Și când slăbești din boală, nu e tocmai ok, se resimt. Momentat sunt axată pe ce mănânc, să fiu bine”, a mai adăugat ea.