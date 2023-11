În ultimii 10 ani, familia Hartner a pierdut doi membri. Pe tatăl Florin Niculae, în 2016, și pe Rona, în 2023. Ambele decese au fost cauzate de cancer.

Rona Hartner și-a pierdut tatăl în 2016, din cauza unei boli cumplite: cancer la plămâni. Părintele artistei a luptat timp de 10 ani pentru a rămâne în viață. Este boala nemiloasă care a răpit-o și pe iubita vedetă, de parcă un blestem s-a așezat pe familia Hartner.

Blestemul familiei Ronei Hartner: ”E clar că avem noi un destin așa”. Ce tragedie a lovit de două ori în ultimul deceniu

Când tatăl său își trăia ultimele clipe, Rona spune că s-a rugat împreună cu sora sa, venită tocmai din Canada. La șapte ani distanță, Rinda se ruga și pentru Rona.

”Când simțeam că vrea să plece, îl strângeam de mână. Zicea: ”nu pot să plec dacă fiica mea e aici”. I-am zis: ”Daddy, plecăm să mâncăm o pizza și ne întorcem”. Am plecat, ne-am așezat la masa unde el desenase ultimul lui tablou, unul profetic în care a zis cine ne mai pictează pe noi. El ne picta pe noi și la masa aia ne-am așezat, exact în acea terasă, și soră mea în loc să comande pizza, a comandat mici și bere.

Citește și: Ce etnie avea, de fapt, regretata Rona Hartner. Care au fost originile iubitei artiste

Și eu la fel și ne-a pufnit plânsul. Am simțit că în momentul ăla a plecat. Am început să plângem amândouă, ne-am întors și eu i-am închis ochii. Am vrut să fac asta. Am zis că e tata și vreau să-i închid ochii. Nu îmi e frică de moarte, există un duh al morții, pe care l-am simțit în timpul chimioterapiei. O chestie așa rece, care se plimbă. Nu îmi e frică, dacă Dumnezeu nu vrea să mori, nu mori și gata. Îi spune Duhului să se ducă”.

În finalul bucății în care vorbea despre familia sa, Rona spunea că ar trebui să scrie o carte despre clanul Hartner: ”Au păstrat ce era frumos (n.r. părinții). Au fost atât de multe chestii frumoase. Trebuie să scriu neapărat o carte despre clanul Hartner, obligatoriu. Culmea e că există în America cineva care a scris un BD Clanul Hartner. E clar că avem noi un destin așa, de o viață foarte aventurieră”.

La vremea respectivă, Rona vorbea deschis despre lupta cu cancerul, pe care credea că a câștigat-o. Nu știa că boala va reveni și mai puternică și o va fura de lângă cei dragi, la fel cum a făcut și cu părintele său.

Ce spunea Rona Hartner despre boala sa

În dezvăluirile despre sănătatea sa, Rona Hartner susținea că nu fumează și că nu are nicio explicație pentru faptul că a dezvoltat cancer la plămâni. Vedeta spunea că are ”cancer de fumător în corp de nefumător”. Exact boala care l-a răpit și pe tatăl ei.

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș. La niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul! Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. (...)

Citește și: Rona Hartner a divorțat de al doilea soț în urmă cu două luni. Ce s-a ales de averea ei după partaj

Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta.

Voiam în timp să apară vârsta avansată. M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat.”, declara regretata artistă.