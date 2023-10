Delia a dezvăluit într-un podcast moderat de Gojira că ea crede că suferă de ADHD, deși nu a fost încă evaluată de un psihoterapeut.

Artista a recunoscut că întotdeauna a avut o personalitate agitată și a avut dificultăți în concentrarea pe sarcini simple.

Boala de care Delia crede că suferă dintotdeauna. Ce simptome are și ce a spus:„Sunt convinsă 100%. O să mă duc să obțin ștampilă”

În cadrul emisiunii "Aproximativ discuții", Delia a făcut mai multe dezvăluiri din viața sa profesională și personală.

Citește și: Românilor le place să trăiească pe picior mare. Isteria cizmelor gigant a început. Cu cât se vând încălțările respective

„Îmi place când mă agață serialele. Mi se pare că am mai multă viață, am ziua la dipoziție, în care fac ce vreau eu, și mai am ceva, mai am și nopatea. Eu mai fac ceva, eu nu dorm. Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește. Trebuie să fac multe lucruri și mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut. Și, atunci, încerc să prelungesc ziua și să mai fac ceva. Măcar dacă nu fac nimic, să mă uit la poveștile altora și să mă implic în niște chestii emoțional, gen film.

Eu știu sigur că am ADHD și nu m-am pus la niciun psihoterapeut. M-am autodiagnosticat. Sunt convinsă 100%. O să mă duc și o să obțin ștampilă, sau ce se dă. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu vreau să am, că nu mi se pare că sunt specială în niciun fel. Pur și simplu, știu că sunt agitată dintotdeauna, n-am răbdare să fac anumite lucruri. Nu pot să fac nimic din ce nu-mi place. Pot să fac doar lucruri care-mi plac', a spus Delia în podcastul „Aproximativ discuții', potrivit viva.ro.

Citește și: Delia eclipsează din nou cu trupul impecabil. Și-a etalat posteriorul în prim-plan, iar fanii au reacționat: „Eclipsă totală!”

Ea a explicat că simptomele pe care le experimentează de mulți ani au dus la autodiagnosticarea sa cu ADHD. Delia a menționat că are dificultăți în a se odihni pe timp de noapte și este o persoană foarte activă, iar răbdarea nu este una dintre calitățile sale.

„Tu poți să-ți imaginezi că aici, în fața ta, ai un om introvertit? Eu sunt cel mai introvertit extrovertit om pe care-l cunoști. În momentul în care părăsesc zona în care sunt cunoscută, zona geografică, comportamentul meu ar trebui să fie relaxat. În momentul în care trebuie să interacționez cu un om, oricine ar fi el, am o greutate.

Nu vreau să fac asta. Nu pot să am niciun small-talk cu nimeni și nici nu-mi doresc. Odată, m-a vopsit o tipă la coafor, m-a vopsit verde și era o greșală, nu i-a ieșit, trebuia să fiu blondă. Am plecat verde brotac, nu verdele ăla care s-a purtat acum câțiva ani. M-a întrebat daca e okay și i-am zis că e okay. Aproape am plâns acasă, dar nu i-am spus o secundă că nu e okay', a mai spus artista.

Deși poate părea altfel, artista susține că în realitate este o persoană introvertită, mai ales când se află în afara zonei sale de confort. În timpul vacanțelor, ea a dezvăluit că evită conversațiile și preferă să lase această sarcină în seama soțului său, Răzvan.