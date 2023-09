Delia eclipsează din nou cu trupul impecabil. Și-a etalat posteriorul în prim-plan, iar fanii au reacționat: „Eclipsă totală!”

Delia și-a surprins urmăritorii din nou cu cele mai provocatoare imagini. Jurata iUmor nu își apleacă urechea la critici și își postează dezinhibată formele pe rețelele sociale. Iată cu ce ipostaze a mai făcut furori acum!

Delia este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, dar și una dintre cele mai extravagante. Jurata iUmor reușește să rămână în topul publicului din România atât datorită vocii unice, cât și al aparițiilor îndrăznețe, pe care doar la ea le putem vedea.

Deși nu e prima dată când pozează în acest fel la piscină, Delia a reușit să pună din nou pe jar imaginația fanilor. Iată pictorialul deocheat pe care vrei să îl vezi!

Delia a eclipsat cu cele mai îndrăznețe imagini | Foto

Delia știe cum să anime atmosfera și o face cu plăcere. Mai exact, frumoasa cântăreață a ales să se relaxeze la buza piscinei, însă nu a ratat ocazia de a urca și un carusel de imagini care o arată extrem de sexy în acel moment.

Cu un costum de baie, compus din două piese, extrem de minuscul și prins doar în câteva șnururi, jurata iUmor s-a lăsat imortalizată în bătaia soarelui, însă nu în orice fel! Delia și-a luat cele mai sexy poziții și și-a surprins în prim-plan posteriorul perfect, fără să se gândească prea mult la cum o să reacționeze fanii și de această dată.

Deși au existat și comentarii răutăcioase, cei mai mulți internauți au primit cu brațele deschise pictorialul fierbinte cu Delia:

„Zoom puternic.”/„Ești mai bună decât una de 20!”/„Mama la copii și pofta inimii!”/„Niciodată nu ai fost mai bună ca acum!”/„Eclipsă totală!”/„Mi-a intrat soarele în ochi!”/„Ce culoare aveau ochii?!”, acestea fiind doar o parte din comentariile pozitive lăsate de urmăritori la pozele sexy publicate de Delia pe contul personal de Instagram.

Ce intervenții estetice are Delia

Pe lângă buzele pe care și le-a dorit mai pline, Delia consideră că botoxul este cea mai bună soluție, datorită eficienței și rezultatului care se vede din prima. Jurata iUmor mai recunoaște că i-ar plăcea să își facă o intervenție la nivelul nasului, însă nu are încă curaj:

„Mie botoxul mi se pare… Decât să dai banii pe o cremă care e antirid, mai bine îți rezolvi problema. Care e problema? Problema este că dacă mă încrunt fac o cută la nas, fac mai multe. Zici că sunt cățel din ăla nervos. De fapt, e genetic, nici nu are vreo legătură cu vârsta, pentru că le făceam de la 20 de ani. Dar este, într-adevăr, sfânt (n.r botoxul)! Adică previne așezarea ridurilor în profunzime, dar nu te face mai frumos! Botoxul nu te face frumos, ci doar îți blochează un mușchi, atât tot!

Acid hialuronic la nivelul feței nu am încercat și din cum îmi arată mie simetria feței natural nu cred că am nevoie. Mi se pare că e ok, nu aș avea nevoie nici de bărbie, pomeți am dintotdeauna.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat, adică na! Cam atât! Lasere și alte tratamente nu am încercat, aș vrea să încerc, mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să îmi fac acasă chestii, măști…

În schimb, ce mi-ar plăcea să-mi fac și nu am curaj (n.r face un semn cu degetul către nas). Îl urăsc uneori! N-am curaj! El este ok așa cum e, dar ar putea să fie mai drăguț, mai în vânt!

Așa că, pentru o bătrânețe frumoasă, cel mai bun lucru pe care poți să îl faci pe la 70, 60 de ani, cred eu că este un lifting sincer și drăguț și bine făcut. Dar pentru asta nu trebuie să ai foarte mult filler (acid) adunat în față. Toate chestiile astea care se adaugă în față migrează, eu nu recomand!”, a spus Delia.