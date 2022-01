Bob Saget a murit. Celebrul actor s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani

Actorul de televiziune şi stand up comedy Bob Saget, în vârstă de 65 de ani, cunoscut pentru rolul din serialul „Casa plină/ Full House”, a murit duminică la hotelul Ritz-Carlton din Florida.

Actorul Bob Saget a decedat la vârsta de 65 de ani

În urma unui apel, duminică după-amiază poliţia l-a găsit pe Saget inconştient în camera sa de hotel. Decesul a fost pronunţat la faţa locului. Nu au fost oferite, momentan, detalii despre cauza morţii.

Saget începuse în septembrie un turneu american care urma să se încheie în iunie 2022. Cel mai recent, sâmbătă seară, el a susţinut un show în Jacksonville (Florida).

În 1987, Saget a fost distribuit în rolul Danny Tanner, tată de familie, în serialul „Full Fouse” (ABC). În show, el îşi creştea fiicele ca tată singur, după moartea soţiei, şi avea ajutorul cumnatului său, Jesse Katsopolis, jucat de John Stamos, şi al celui mai bun prieten, Joey Gladstone (Dave Coulier).

Serialul a avut opt sezoane şi 192 de episoade, din 1987 până în 1994. Netflix a lansat o continuare, intitulată „Fuller House” (2016 - 2020), care are cinci sezoane şi 75 de episoade. Saget şi-a reluat rolul, apărând în zece epidoade.

În perioada 1989 - 1997, Saget a fost gazda emisiunii „America’s Funniest Home Videos”, în care erau prezentate cele mai amuzante înregistrări video făcute acasă de telespectatori.

Pe lângă „Full House” şi „AFHV”, Bob Saget a narat „How I Met Your Mother” (CBS), serial cu nouă sezoane, difuzat între 2005 şi 2014, a regizat filmele „Dirty Work” (1998), cu Norm Macdonald şi Artie Lang în distribuţie, „Farce of the Penguins” şi a apărut în „Entourage”, a fost gazda „1 vs. 100” şi „Nashville Squares”, potrivit news.ro.

Albumul „That’s What I’m Talkin’ About”, lansat de el în 2014, a fost nominalizat la Grammy. El a dedicat programul special „That Ain’t Right” (HBO, 2007) tatălui lui, Ben Saget, care murise cu câteva luni înainte, din cauza unor probleme de inimă.

Saget era membru în conducerea Scleroderma Research Foundation, după ce sora lui fusese diagnosticată cu sclerodermie şi a murit în 1993. A fost căsătorit cu Kelly Rizzo, cu care a avut trei copii.

Mesajul transmis de soția lui Bob Saget

“Chiar dacă am cerut presei să ne respecte intimitatea, vă invităm să vă alăturați nouă pentru a ne aminti de iubirea și râsetele pe care Bob le-a adus lumii”, au mai adăugat cei din familia marelui actor.

Kelly Rizzo, în vârstă de 42 ani, este o jurnalistă care are propriul ei show digital intitulat “Eat Travel Rock TV”. Ea și Bob s-au căsătorit în 2018. El a fost căsătorit cu scenarista Sharri Kramer, cu care avea 3 fiice, pe Aubrey, în vârstă de 34 ani, Lara, în vârstă de 32 ani, și Jennifer, în vârstă de 29 ani.

În februarie 2020, Kelly Rizzo a explicat într-un video pe TikTok că ea și Bob s-au cunoscut online și au început să vorbească în 2015 când el i-a trimis un mesaj privat pe una din rețelele sociale.

“Cred că Bob căuta o femeie din Chicago ca mine. Mi-a văzut pozele de pe Instagram și a zis “O, nu e doar despre selfie-uri și bikini, ea chiar face și alte lucruri. Are acest show de gătit și de călătorie. Pare o femeie interesantă””, a povestit Kelly.

