Fiul lui Sinead O'Connor, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, a murit la vârsta de 17 ani. Mesajul emoționant transmis de artistă

Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, fiul cântăreței Sinead O’Connor, s-a sinucis la vârsta de 17 ani. Sinead O'Connor era deja dat dispărut de 2 zile, după ce fugise din spital, acolo unde era ținut sub supraveghere de medici, potrivit Daily Mail.

Se pare că adolescentul nu fusese la prima tentative de suicid, încercând în repetate rânduri să își curme viața.

Mama lui, extrem de îngrijorată, l-a internat într-un centru pentru a fi supravegheat, dar se pare că Shane a reușit să fugă.

Shane era fiul cântăreței din căsnicia cu fostul ei soț, cântărețul de folk, Donal Lunny. Sinead a confirmat vestea sfârșietoare pe contul său de Twitter, spunând că simte că acum că are inima frântă.

Citește și: Cântăreața Sinead O'Connor, apel disperat pentru fani: mor de foame și nu pot cumpăra mâncare

Sinead O'Connor mai are alți trei copii, din alte trei căsnicii. Ceilalți copii ai săi sunt Jake Reynolds, Roisin Waters și Yeshua Francis Neil Bonadio.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: