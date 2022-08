Body & Soul, trupa care făcea furori în anii 2000 s-a reunit. Cum arată acum băieții și cum sună piesa „Super Femei” | VIDEO

Cine nu își aduce aminte de celebra trupă Body & Soul care făcea furori în anii 2000? Refrenele lor celebre se aud și astăzi și la petreceri și îi fac pe mulți să fredoneze versurile pieselor „Super femei” sau „Ne-au topit căldurile”.

La peste 20 de ani distanță de când cucereau topurile și inimile tinerilor, cei patru cântăreți s-au reunit, iar clip-urile postate de ei pe rețelele de socializare s-au viralizat.

Ce mai fac băieții de la Body & Soul. Trupa s-a reunit la 20 de ani de când făceau furori și pregătesc o nouă piesă

„Super femei” unul dintre cele mai îndrăgite hit-uri ale anilor 2000 s-au auzit, din nou, live, la 22 de ani distanță de când a fost lansat. Cei patru membri ai trupei au îngropat securea războiului și au urcat din nou pe scenă împreună, spre deliciul publicului.

Body & Soul au trezit nostalgia în cei prezenți în public la un eveniment care a avut loc în acest weekend. Deși timpul și-a lăsat ampreună peste cântăreți, vocile lor sună la fel de bine și mai mult, au anunțat că au planuri mari pentru viitorul apropiat.

Reuniunea celebrei trupe datează de doi ani, însă pandemia le-a cam pus bețe în roate. Concertul din weekend a fost doar al doilea eveniment la care au participat împreună, însă nu se vor opri aici.

De asemenea, anul trecut ei au lansat și o nouă piesă, după o pauză 20 de ani de când făceau furori pe scenele din România.

„Suntem reuniți deja de doi ani, am și lansat anul trecut o melodie cu care chiar începem concertul acum, „Fetele din România” și e foarte bine. Aici deja este al doilea spectacol, mai avem și pe 2 Septembrie, la Sibiu, am început să ne mișcăm!”, a dezvăluit Laurențiu de la Body & Soul, pentru Click.ro.

În plus, cântărețul a dezvăluit că trupa are mari surprize pentru fani. Băieții de la Body & Soul se pregătesc să lanseze o nouă piesă

„Lucrăm și la o piesă nouă Body&Soul. S-au structurat multe lucruri frumoase! Eu am tot activat, am făcut upgrade la toate și la Tamiga, proiectul meu, și la Body&Soul”, a spus acesta.

Cum arată acum Laurențiu de la Body & Soul. Cântărețul are un nou look și este un tătic fericit

Ayu trecut 20 de ani de când băieții de la Body & Soul frângeau inimile fanelor lor, iar rimpul și-a pun amprenta asupra membrilor trupei. De exemplu, Laurențiu, cel care părea a fi liderul boy band-ului este total schimbat astăzi.

Bărbatul are acum un look foarte la modă în rândul bărbaților, și-a lăsat părul să crească și are o barba încărunțită. Dacă pe plan profesional, lucrurile abia au început să revină la viață și pe plan personal, cântărețul este împlinit.

„Am două fete, de 7 și 12 ani și este foarte mișto ca tată de fete. Acum sunt foarte fericit pentru că suntem aici, alături de foarte mulți artiști mari”, a mai spus Laurențiu de la Body&Soul, pentru sursa menționată anterior.

