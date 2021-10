Brendan Fraser este complet schimbat după ce s-a îngrășat. Cum arată acum actorul american, care odinioară "frângea inimi"

Brendan Fraser a fost odinioară "unul dintre cele mai mari staruri" de la Hollywood, iar apoi a dispărut, a scris presa străină. Ar fi avut și un motiv pentru care ar fi ales să se retragă într-un con de umbră, mai exact, experiența unei hărțuiri sexuale.

Brendan Fraser este complet schimbat după ce s-a îngrășat

Brendan Fraser este unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, fiind pe micile ecrane încă din 1991. Actorul american are 52 de ani în prezent, iar kilogramele în plus îl fac să pară complet schimbat față de cum îl știu cei mai mulți oameni din lumea largă.

Ar fi un motiv pentru care actorul s-a îngrășat subit atât de mult. Acesta filmează acum "The Whale", în regia lui Darren Aronofsky, iar rolul lui Fraser este cel al unui bărbat obez, de 270 de kilograme, se arată în acest articol.

Darren Aronofsky este cunoscut pentru filme precum "Black Swan" (2010), "Requiem for a Dreamv (2000) și "The Fountain" (2006).

Brendan Fraser, viața personală și cariera. Acuzațiile #metoo pe care le-a făcut

Viața personală

Brendan Fraser a fost însurat cu Afton Smith din 1998 până în 2008. Ei împart custodia celor trei copii pe care îi au împreună, de 15, 17 și 19 ani, însă aceștia locuiesc în Greenwich, Connecticut, unde stă și mama lor, în timp ce Fraser locuiește în Bedford, New York, conform presei străine.

În contextul mișcării #metoo, actorul Brendan Fraser a mărturisit și el că ar fi fost agresat sexual de Philip Berk, fostul preşedinte al Asociaţiei presei străine de la Hollywood/ Hollywood Foreign Press Association (HFPA), cea care decernează Globurile de Aur, a relatat News.ro.

Într-un interviu pentru GQ, Fraser a declarat că Philip Berk l-ar fi agresat sexual în Beverly Hills Hotel în vara lui 2003. "M-am simţit rău. M-am simţit ca un mic copil. Am simţit de parcă aș fi avut o minge în gât. Eram pe punctul să plâng", a spus Fraser. Pe de altă parte, bărbatul acuzat de actor a negat totul, a povestit incidentul, dar a scris că l-a ciupit de posterior pe Fraser doar în glumă.

Cariera

Brendan Fraser a jucat, printre altele, în trilogia "The Mummy" (1999, 2001 și 2008), un remake al filmului omonim din 1932, care l-a avut pe Boris Karloff în rolul principal și care a înregistrat un succes enorm. Personajul pe care Brendan Fraser l-a jucat a fost cel principal, Rick O'Connell. Ca totul să iasă așa cum trebuie în acest film, filmările au început în Marrakech (Maroc), undeva în luna mai 1998, și au durat șaptesprezece săptămâni. Întreaga echipă a fost nevoită să îndure atunci chiar și deshidratare, furtuni de nisip și șerpi, în timp ce filmau în Sahara, conform Wikipedia.

Alte roluri notabile ale lui Fraser sunt cele din comediile sau filmele SF precum "Bedazzled" (2000), "George of the Jungle" (1997), "Looney Tunes: Back in Action" (2003) și "Journey to the Center of the Earth" (2008). Actorul a avut succes și cu rolul din serialul "Texas Rising" (2015) și cel din serialul dramă "The Affair" (2016-2017), dar apare și în "Scrubs" (2001 - 2010) și i-a dat viață cu vocea lui personajului Brad din "The Simpsons", episodul "King of the Hill".

Cascadoriile pe care actorul le-a făcut de-a lungul carierei i-au adus însă probleme de sănătate, pe care le-a putut rezolva doar cu ajutorul intervențiilor chirurgicale. Brendan Fraser a suferit mai multe operații, care s-au întins pe o perioadă de șapte ani. Printre intervențiile de care a avut nevoie se numără și o operație la corzile vocale, dar și una la genunchi.

