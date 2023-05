Brigitte Pastramă, implicată într-un accident rutier în București. Vedeta a plătit mii de euro

Brigitte Pastramă a trecut prin momente de panică după ce o sticlă i-a spart cauciucul de la mașină. Vedeta spune că se putea afla într-o situație catastrofală dacă îi ceda cauciucul în mers, în oraș, putând provoca un accident cumplit.

Vedeta trage un semnal de alarmă și spune că pe străzile din România nu se face curățenie și oamenii pot fi în pericol din cauza acestui lucru.

Brigitte Pastramă, declarații despre accidentul din București. Vedeta mătrurisește că viața sa a fost pusă în pericol

Ea a povestit cu lux de amănunte cum s-a întâmplat totul și cum a fost norocoasă că i-a cedat cauciucul foarte repede, înainte de a putea provoca o tragedie. Simte că viața sa a fost pusă în pericol.

Venită în România pentru a rezolva cu actele pentru fiica sa, Sara, care în două luni va studia în Dubai, lucrurile nu i-au mers tocmai lin. Aceasta a avut parte de o situație care, spune ea, i-ar fi putut pune viața în pericol, nu doar a ei, dar și a celor participanți la trafic.

"Eu am venit în România pentru actele Sarei să supralegalizez certificatul de naștere al Sarei, ca să poată să-și ia și ea rezidența, că o să învețe din 28 august în Dubai. Nu exista nicio parcare, și când am găsit, eu am o mașină foarte sport, unde am găsit parcare erau două sticle sparte și mi-a intrat un an cauciuc și mi-a explodat cauciucul stând pe loc și simplu, era spartă cu tot cu fundul ăla gros și mi-a făcut o gaură cât fundul de la sticla, în cauciuc.

Și a explodat, îți dai seama, cauciucul, m-am speriat prima dată. Cel din fața mea mi-a zis, "Stai liniștită că e de la autobuzul ăsta de lângă", de unde că era ditamai explozia, a explodat tot cauciucul și nu se poate schimba și e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Eu sunt șocată, nu am pățit așa ceva, nici nu m-aș fi gândit că pățesc vreodată așa ceva... Să-ți distrugi o mașină, să te coste câteva mii de euro, faptul că nici măcar nu se face curățenie pe stradă...

Am avut noroc că a cedat cauciucul mai repede și dacă îmi ceda cauciucul în momentul în care eram am mers, da, puteam să facă un accident. Nu este normal, multe lucruri nu sunt normale, dar asta chiar m-a deranjat, pentru că am scos foarte mulți bani din buzunar pentru platformă. Mi-am pierdut o zi de lucru. Eu aveam câteva întâlniri, n-am apucat să merg nici la bancă pentru că mi-au luat cam 5, 6 ore ca să pot să aduc, să caut un cauciuc la fel și să duc mașina ca să nu le schimb pe toate 4 pentru unul și să duc mașina. Cauciucul n-avea, 1000 de km de folosință", a povestit Brigitte Pastramă la Antena Stars.

