Cum a fost primită Brigitte Pastramă, la întoarcerea în România. Gestul făcut de soțul ei în aeroport: „Prima dată după 5 luni”

Bruneta a fost așteptată la aeroport de soțul ei, Florin, căreia i-a pregătit un cadou special și romantic, mai exact a surprins-o cu un buchet imens de trandafiri roșii, care avea în centru un singur trandafir alb.

Citește și: Brigitte Pastramă, despre începutul relației cu soțul ei. „Nu se lasă până nu reușește”. Ce detalii picante a oferit vedeta

Brigitte Pastramă s-a reîntors în țară din Dubai. Florin Pastramă a surprins-o cu un gest romantic

Brigitte Pastramă s-a reîntors în România, după o perioadă în care a stat în Dubai. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un clip emoționant. Mai exact, în momentul în care ajunge în aeroport, este așteptată de soțul ei, Florin Pastramă, cu un buchet imens de trandafiri roșii, dar și unul alb. Cei doi se sărută, apoi în loc să ia florile, bruneta preferă să-și ducă singură cele două bagaje.

„Prima data in Romania dupa cinci luni🙏🏻”, a scris Brigitte în dreptul filmulețului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii nu s-au lăsat impresionați, ba mai mult, i-au atras atenția vedetei pentru că nu a arătat niciun gest de afecțiune:

„Îți zic eu cum se face: se lasă bagajele, se îmbrățișează omul, se ia florile și se înmânează bagajele la schimb. Daca tot faci video, tura viitoare arata macar empatie”, „A impresionat-o pana la lacrimi 😂😂😂😂 pacat de florile alea ... eu m-as fi bucurat si una daca primeam .....”, „După 5 luni trebuia sa îți îmbrățișezi soțul nu să stai cu mâinile tot pe trolare...dar na tu ști”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de fani în secțiunea de comentarii.

Citește și: Brigitte Pastramă, schimbare neașteptată de look. Ce și-a făcut la păr soția lui Florin Pastramă: „Nu ai idee cât te întinerește!”

Femeia de afaceri a făcut sacrificii pentru a-și cumpăra o casă în Dubai. Astfel, bruneta a trebuit să-și vândă un apartament, dar și o mașină pentru a pleca în Emiratele Arabe și pentru a-și stabili o locuință acolo.

Conform Spynews, Brigitte Pastramă vrea să se mute definitiv cu familia sa în Dubai, în timp ce fiica ei a fost deja admisă la studii, la o școală prestigioasă. Ea a fost nevoită să stea o perioadă de câteva luni, pentru a-și rezolva treburile cu actele.

Fiica ei, Sara, a fost admisă la două școli în Dubai, iar anunțul a fost făcut de brunetă, fiind extrem de mândră de tot ce a realizat.

„Astazi ma simt o mama binecuvantata, sunt in Dubai pentru a schimba in bine cursul vietii copiilor mei, iar dupa patru luni de sacrificiu, in care am renuntat la viata de persoana publica in Romania, la confortul unei case superbe, in prezent eu locuind intr-un studio inchiriat (casa noastra de aici nu este inca legata la utilitati).

Sara a trecut prin mai multe examene la doua scoli de prestigiu de aici, GEMS Metropolitan international school si Regent international school. Cu lacrimi de fericire in ochi, vreau sa impartasesc cu voi bucuria ca a fost admisa cu calificativ foarte bun la ambele colegii si sunt fericita ca tot efortul meu incepe sa dea roade🙏🏻❤️”, a scris Brigitte Pastramă pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu i-a fost deloc ușor, vedete recunoscând că a trecut prin momente dificile pentru a face rost de casă în Dubai.

„Sper ca Florin să se acomodeze aici și îmi doresc din Septembrie să mă mut împreună cu fata mea, care va studia aici. O să-i caut o școală aici, cu ajutorul lui Dumnezeu. Astăzi am avut hand-over-ul, adică asta înseamnă prima inspecție, și cu ajutorul lui Dumnezeu, până la sfârșitul lunii, poate ne vom muta în casa noastră.

Eu le-am făcut singură (n.r. actele pentru Dubai). Eu, da, le-am făcut singură. Am vândut un apartament aici și mașina, ca să pot lua casa asta. Și, da, toți banii pe care i-am avut, vreau să-ți spun că i-am băgat aici.

Am avut foarte, foarte multe poticniri. Pentru că mie, când am ajuns aici, la 3 săptămâni au mi-au fraudat toate cardurile, au încercat niște hackeri să-mi ia banii de pe ele. Deci nu a fost foarte ușor.

Am găsit abia ulterior un prieten al fostului meu soț, tatăl lui Roby care m-a ajutat ulterior. M-a ajutat, l-am găsit aici. Familia venit și m-a vizitat. Eu până acum nu am putut să ies din țară, pentru că mi-am schimbat viza, din viză de turist, am viza de investitori, și asta este cea mai lungă procedură.

Când iei o viză de investitor pentru că este și mai lungă, este pe cinci ani viza asta. Și de aceea durează mai mult, pentru că este o procedură mai anevoioasă, nu este ca o viză de lucru.

Așa că eu sigur din septembrie îmi doresc din suflet o să mă mut definitiv aici, indiferent cat de mult consider că aș pierde din punct de vedere material. Până la urmă nu asta este cel mai important”, a declarat Brigitte Pastramă, în exclusivitate, la Antena Stars.

A început bootcamp-ul Chefi la cuțite! ▶ Vezi provocările prin care au trecut concurenții în AntenaPLAY