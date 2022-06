Camila Morrone,iubita lui Leonardo DiCaprio,a făcut furori la plajă în absența celebrului actor. Blondina a atras toate privirile

Camila Morrone a fost surprinsă la plajă în Malibu de către paparazzi, iar aceștia au profitat de faptul că nu se afla în prezența celebrului actor ca să o fotografieze din toate unghiurile.

Frumoasa blondină a împlinit de curând 25 ani și se pare că nu profita la maxim de tinerețea ei, după cum a fost criticată de fani pe Twitter. Gurile rele au spus că actorul e prea în vârstă pentru ea, iar el ar trebui să aibă o iubită mai apropiată de vârsta lui.

Tânăra s-a distrat pe o plajă în Malibu acolo unde s-a relaxat și a profitat de vremea călduroasă și timpul liber. Camila și-a pus în valoare silueta suplă într-un costum de baie alb, care i-a subliniat talia de viespe, abdomenul plat, bustul amplu și posteriorul de invidiat. Celebrul model nu s-a temut să își expună chipul fără strop de machiaj, iar fanii au apreciat apariția ei.

