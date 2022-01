Când va reveni Andreea Ibacka pe micile ecrane ale telespectatorilor. Ce spune despre viața cu doi copii

Andreea Ibacka a adus pe lumea cel de-al doilea copil la începutul lunii octombrie, iar de atunci radiază de fericire. Actirița trăiește cele mai frumoase clipe alături de băiețelul său, dar și de surioara lui, Namiko. Deși și-a propus să nu se streseze prea mult la al doilea copil, se pare că nu a reușit.

Vedeta a oferit detalii neașteptate despre viața cu doi copii, chiar printr-un interviu pentru Xtra Night Show. Andreea Ibacka a ținut neapărat să evidențieze faptul că băiețelul nu seamănă, la caracter, cu surioara lui. Namiko a fost foarte liniștită când era doar în bebeluș, în timp ce Tiago se trezește din oră în oră.

„Când mă gândeam că la cel de-al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, că practic am trecut prin toate etapele, toate emoțiile și va fi mult mai ușor, nu a fost chiar așa. Tiago a avut ceva probleme cu colici, mai grave decât cele pe care le-a avut Namiko, iar de trei luni jumătate, noi nu dormim.

Am ajutor pe timpul zilei, dar tura de noapte îmi revine pentru că alăptez, lucru care se întâmplă foarte des. Mă redescopăr mai liniștită, mai calmă, mai răbdătoare decât oricând, ceea ce mă bucură. Îmi dau seama că micuțul nu are nicio vină, el se chinuie, iar atunci am toată răbdarea.”, a povestit Andreea Ibacka despre cele 3 luni jumătate alături de fiul său, la Antena Stars.

Actrița a mai dezvăluit că Namiko și-a primit cu mult entuziasm frățiorul acasă: „Nici dacă îi impuneam noi să o facă într-un fel, nu o făcea mai bine decât s-a întâmplat. Este foarte atașată de el, la fiecare 5 minute după ce se joacă prin casă vine să-l îmbrățișeze, să-l pupe, să-l iubească.”

Andreea Ibacka a vorbit despre vacanța în care au fost plecați soțul și fiica ei, dar și despre faptul că își doresc să plece într-o destinație neașteptată în noua formulă de patru: „Prea curând nu cred că o să se întâmple, pentru că alăptez, iar el este încă dependent de mine. Namiko ar putea rămâne cu bunicii, dar el nu. (...) Mă bucur foarte mult timpul cu micuții”

Cand va reveni Andreea Ibacka pe platoul de filmare

Întrebată dacă se va întorace pe micile ecrane ale telespectatorilor, Andreea Ibacka a dat de înțeles că își dorește acest lucru, însă nu a oferit prea multe detalii despre următoarele sale proiecte.

„S-ar putea să mă mai vedeți pe acolo. (...) Programul cu micuții este destul de important și este încă devreme să vorbim despre o revenire, așa în forță, la capacitate maximă”, a dezvăluit vedeta, conform sursei citate mai sus.

Chiar dacă nu a putut da informații despre revenirea sa pe platourile de filmare, actrița le-a reamintit fanilor Adela că sezonul 3 al serialului va fi difuzat joi, 27 ianuarie 2022, de la 20.30.

