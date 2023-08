Cântăreața Bibi a avut parte de un accident pe scena din Galați. Cum se simte și de ce a avut nevoie de ajutor medical

Bibi a suferit un mic accident pe scena de la Galați, unde a concertat. Aceasta s-a ales cu o entorsă la gleznă după ce a susținut un concert.

Bibi a avut un accident și a fost la un pas de a fi imobilizată, aceasta a primit ajutor medical specializat, iar după mica pauză luată, ea a urcat pe scenă pentru a-și finalizat setul de piese.

Bibi, accident pe scena din Galați. Cum se simte în prezent și ce a declarat aceasta

Bibi a explicat pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat pe scena de la Galați și și-a anunțat fanii că este bine și că nu s-a întâmplat ceva atât de grav, chiar dacă a avut nevoie de ajutor medical.

„Eu am crezut că scena este mai lungă, pentru că jos era o plasă care se umfla și când colo, eu am văzut că e negru și că am crezut că mai e din scenă și am spus hai că merge. M-am dus în față și am simțit că mă dezechilibrez și am zis că s-a terminat scenă și că aici mi s-a terminat și mie scena și după când am dat cu privire în jos, am spus că o să cad și ce fac eu acum? Și am spus că mai bine sar decât să mă duc așa”, a povestit Bibi, pe Instagram, potrivit spynews.ro.

„M-am ales cu o entorsă la gleznă de la concertul din Galați😅, dar vibe-ul a fost mult prea frumos! Vă mulțumesc pentru toată iubirea!🙏🏽 Ne vedem la Iași (Scobinți) în seara aceasta”, a scris Bibi pe rețelele de socializare.

Care este relația actuală dintre Antonio Pican și Bibi

Antonio Pican a dezvăluit care este, în prezent, relația pe care o are cu Bibi, fosta lui iubită. Cei doi s-au despărțit, deși părea că iubirea dintre ei este una foarte puternică.

Iată ce declarații a ținut să facă Antonio Pican cu privire la relația pe care o are, acum, cu Bibi, fosta lui parteneră de viață:

„Cum să rămânem? Într-o relație OK, doar că eu nu cred că se poate rămâne într-o relație de prietenie după o relație de iubire. Este punctul meu de vedere pe care o să mi-l mențin toată viața. Unde este dragoste adevărată, atunci când dispare, dispare totul efectiv. Eu așa sunt. Când sunt în orice fel de relație, de orice fel de natură ar fi, de colaborare, de iubire, de frăție, sunt acolo trup și suflet, mă dedic 100%. Dar, în cazul în care s-a terminat și s-a pus punctul am dispărut total.”, a declarat Antonio Pican pentru ego.ro.