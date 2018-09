Veste cutremurătoare! O cântăreață celebră, diagnosticată cu cancer pentru a treia oară: ”Scopul meu este să înving boala!”

Cântăreaţa şi actriţa australiană Olivia Newton-John a dezvăluit într-un interviu că a fost diagnosticată cu cancer pentru a treia oară în trei decenii.

Într-un interviu acordat postului Seven, afiliat CNN, difuzat duminică seară, ea a declarat că se tratează pentru un cancer care i-a fost descoperit în 2017 la baza coloanei vertebrale. Ea se foloseşte atât de medicina „modernă”, cât şi de remedii naturale.

„Soţul meu este mereu lângă mine, mă susţine, şi cred că voi învinge şi acesta este scopul meu”, a spus ea.

În 1992, ea a fost diagnosticată prima dată cu cancer la sân, pe care l-a învins, şi a susţinut campanii privind efectuarea de analize în acest sens. Un centru oncologic din Melbourne îi poartă numele - Olivia Newton-John Cancer Wellness Research Center.

Al doilea diagnostic i-a fost pus în 2013. Atunci a fost vorba despre un nou cancer de sân care s-a extins la umăr, obligând-o să amâne un turneu în SUA şi Canada.

Acum, în urma celui de-al treilea diagnostic, cântăreaţa a declarat pentru Seven că ia ulei de canabis, pentru dureri, tratament care speră că va fi cândva disponibil în Australia.

„Sunt foarte norocoasă că trăiesc într-un stat american unde este legal... Visul meu este acela că va fi disponibil curând şi pacienţilor care suferă de cancer în Australia”, a precizat ea conform news.ro.

Într-un interviu acordat CNN în 2017, ea a afirmat că este recunoscătoare că încă poate să cânte şi să susţină concerte, după atâţia ani, mulţumită fanilor. „Îmi place să cânt, este tot ce ştiu să fac. Este tot ce am făcut de când aveam 15 ani, aşadar, este viaţa mea”.

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia. A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You”. De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale. Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016. A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease” (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).