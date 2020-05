Doliu în muzica internațională! Cântăreaţă moartă de cancer. Sigur știi piesa „Where Is The Love” a lui Betty Wright

Artista, devenită cunoscută în anii 1970 pentru piesa „Clean Up Woman”, a murit pe 10 mai, din cauza unui cancer.

Cine a fost Betty Wright?

Născută Bessie Regina Norris, ea a ales numele Wright când era copil. Împreună cu surorile ei, a început să cânte într-un grup gospel, Echoes of Joy, pe când avea doar doi ani. Un an mai târziu, în 1956, grupul a lansat un album.

La vârsta de 11 ani, Betty Wright a renunţat la gospel pentru R&B şi a început să participe la concursuri din Miami. A semnat un contract cu Deep City Records un an mai târziu. Primul ei album, „My First Time Around”, a fost lansat când avea 14 ani şi cuprinde single-ul de succes „Girls Can’t Do What the Guys Do”.