Cântăreața transgender Naomy a murit la doar 47 de ani! „Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe care a creat-o în România”

Naomy urma să își sărbătorească ziua în 5 zile! Iată ce s-a întâmplat cu femeia transgender și de ce viața ei a fost tristă întotdeauna!

Naomy, o cunoscută femeie transgender din România, a murit ieri, 19 aprilie 2024 după ce a fost internată într-un spital din Germania.

Naomy a fost apreciată de-a lungul timpului de către public datorită aparițiilor ei uimitoare, dar și datorită vocii excepționale pe care o avea și pe care a pus-o în lumina reflectoarelor ori de câte ori a avut ocazia.

Femeia transgender a participat chiar și la Eurovision în anul 2014 și a impresionat atât jurații, cât și publicul cu vocea sa incontestabilă.

Citește și: A cheltuit 10 000 de lire pentru a arăta ca o pisică. Cum arată acum și ce a povestit despre dorința mai puțin obișnuită

Iată ce s-a întâmplat cu Naomy și de ce a murit atât de devreme!

Cine a fost cântăreața transgender Naomy care a murit

Vestea tristă a picat ca un trăsnet pentru cei care au cunoscut-o, dar și pentru cei care au apreciat-o cu adevărat de la distanță. Naomi a suferit un atac vascular cerebral, a intrat în comă și apoi s-a stins din viață într-un spital din Germania într-un timp relativ scurt.

Naomy sau Naomi Moldovan, s-a născut pe data de 25 aprilie 1977 în Sighișoara, Mureș și purta numele de Florin Moldovan la acea vreme. Naomy este una dintre femeile transgender care au făcut istorie în lumea LGBT din România și i-a încântat pe fani cu talentele ei incontestabile.

Actriță, cântăreață și compozitoare, Naomy a avut parte de un succes semnificativ în domeniul muzical câștigând 75 de premii din 103 de participări la festivaluri de muzică ușoară din întreaga țară, performanță care i-a fost recunoscută în mod oficial de Radio România Actualități în anul 1998.

Naomy a participat la Eurovision în 2014 cu melodia „Dacă tu iubești” scrisă de Rareș Borcea și compusă de Jimi Laco, și a câștigat un total de 3 puncte, obținând locul 10.

Totodată, artista a debutat în cinematografie cu rolul lui Adriani în filmul „Străinul nebun”, o producție franceză din 1997 care s-a filmat în România.

Cu toate acestea, Naomy a avut o viață tristă, crescând într-un orfelinat după ce a fost abandonată într-un șanț la 3 zile după naștere.

Citește și: Celebra actriță de filme pentru adulți, Jenna Jameson, anunță divorțul de soție, după ce i s-au dat doar câteva luni de trăit

„Cu inima grea, vă anunț că NAOMY a trecut în liniște în cursul serii de azi 19 Aprilie 2024

Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe care a creat-o în România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familie și cei dragi! Odihnește-te în glorie Regino”, a precizat Antonella Lerca Duda, prietena sa, pe Facebook.

În urmă cu doar câteva zile, tot Antonella anunța faptul că Naomy era în comă și că starea ei de sănătate era gravă.

„Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine.

Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice” a mai precizat aceasta potrivit Spynews.ro.

Citește și: Dorian Popa a explicat care a fost realul motiv pentru care el și Babs s-au despărțit. Ce s-a întâmplat cu adevărat