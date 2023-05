Care e numele din buletin al lui Lino Golden. Artistul este destul de discret atunci când vine vorba despre numele său real

Lino Golden a devenit cunoscut datorită asocierii cu trupa „5GANG, dar și a calității de protejat a lui Alex Velea, devenind instant un idol pentru mulți adolescenți. Cu toate acestea, puțini știu care e numele său real. Se pare că ce scrie în buletin nu are nicio legătură cu felul în care își spune pe scenă.

Ce scrie, de fapt, în buletinul lui Lino Golden

Deși s-a lansat prin muzică, Lino Golden și-a uimit publicul în momentul în care a apărut în bucătăria de la „Chefi la cuțite”, dovedind că știe și să gătească. Cu toate că parcursul său în celebra emisiune a fost unul scurt, el a reușit să ajungă până în etapa de bootcamp și să facă parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Deși venise din pură pasiune, chef Scărlătescu l-a lăudat pe artist pentru performanța făcută în show-ul culinar, arătându-se dezamăgit când acesta a fost eliminat.

În ciuda plecării din show-ul culinar, Lino Golden a reușit să își extindă comunitatea de fani, aceștia dorind să afle mai multe lucruri despre el, precum numele din buletin. Deși a fost destul de discret cu numele său real, s-a aflat că în actul lui de identitate nu scrie „Lino Golden”, ci Radu Cârstea, potrivit CANCAN.

Lino Golden s-a transformat radical din punct de vedere fizic

Se pare că în urmă cu câțiva ani, Lino Golden cântărea 100 de kilograme, reușind să slăbească 30 de kilograme într-un timp record. Ambiția de care a dat dovadă atunci i-a adus și mai multă apreciere din partea fanilor, dar și multe admiratoare:

„Când eram gras, adică toată viața mea, aveam la 16 ani 100 de kilograme, iar atunci m-am gândit să slăbesc și a început procesul. Am început să alerg în parc, dar am alergat două minute și era să chem ambulanța, pentru că mi s-a făcut rău. Am început să învăț despre dietă și despre ce trebuie să mănânc. Au venit toate pe parcurs.”

După ce am început dieta, am mâncat numai <<light>>, adică salată, piept de pui, ouă, ovăz. Prima chestie a fost alergatul, după a fost și dieta. Au fost super importante ambele chestii. În prima lună am slăbit zece kilograme, după alergat, iar, după două luni, încă zece kilograme și în total, în trei luni, s-au făcut 30 de kilograme. După ce am slăbit atunci, a venit bacul, stresul și m-am îngrășat iar 15 kilograme, iar după a trebuit să le dau jos. A fost mult mai greu.”, a declarat Lino Golden, citat de CANCAN.

