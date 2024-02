Care e numele real al lui Virgil Ianțu: „Ștefan Bănică mi-a dat porecla”. De ce nu își folosește adevăratul nume de familie

Virgil Ianțu a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, care e numele său real, dar și cum a ajuns să primească această poreclă acum mai bine de 20 de ani. Iată cum îl cheamă pe omul de televiziune, de fapt!

Virgil Ianțu a intrat în atenția publicului în urmă cu mai bine de 20 de ani, atunci când și-a făcut debutul pe micile ecrane, în calitate de cântăreț și prezentator.

În cadrul unui interviu pentru ego.ro, omul de televiziune a dezvăluit că și-a înregistrat numele de scenă la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) și că, în acest moment, nimeni, cu excepția lui, nu îl poate folosi pe cel real.

Cum îl cheamă pe Virgil Ianțu, de fapt

Virgil Ianțu și Ștefan Bănică au fost colegi de breaslă în tinerețe, omul de televiziune făcând parte din trupa de backing vocals al artistului. Având un nume greu de pronunțat, Ștefan Bănică i-a pus porecla de Virgil Ianțu de la numele de familie Gătăianțu.

„Ianțu este porecla pe care mi-a dat-o Ștefan Bănică, iar când am început să fac televiziune, în perioada premergătoare, cei de la marketing, producție, patronat, au constatat că am un nume greu de reținut și de citit. În cele din urmă, am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă și așa am devenit Virgil Ianțu. Eu sunt Virgil Ianțu Gătăianțu! Singura diferență de atunci versus acum este că Ianțu a devenit marcă înregistrată.”, a povestit prezentatorul TV pentru ego.ro.

El a completat că numele lui se află înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

În cadrul unui alt podcast, Virgil Ianțu a dezvăluit motivele care au dus la finalul colaborării sale cu trupa lui Ștefan Bănică.

„A fost o etapă… practic nu ne-am luat de la nimic. Au fost niște declarații în presă și ale lui, și ale mele. Au fost niște orgolii stupide atunci din partea amândurora. Și bine că a trecut. Ne-am întâlnit la un moment dat la evenimentul unui prieten, ceva, un botez și am stat de vorbă”, a povestit Virgil Ianțu, citat de bzi.ro.

„Probabil că amândoi. Și nu a mai contat… a trecut, eram totuși de atâția ani împreună. Era o prostie să stăm așa ca fraierii supărați, și mie nu îmi place să rămân cu o încărcătură negativă nicicum. Prefer să renunț eu și să las de la mine, dar să nu rămân cu o supărare cu cineva. Nu îmi place să am pe suflet asta.”, a mai spus Virgil Ianțu, în urmă cu ceva timp, citat de sursa menționată mai sus.

Motivul pentru care Virgil Ianțu nu se căsătorește cu mama copilului său

Virgil Ianțu are o relație foarte frumoasă cu partenera lui de viață, Roxana, mama fiicei sale. Cu toate că formează un cuplu de peste 16 ani, cei doi nu au ajuns până în prezent în fața altarului pentru a se căsători. Prezentatorul tv a oferit și câteva declarații în acest sens.

„Cererea a fost făcută și acceptată. De aici încolo… va veni și momentul ăsta. Suntem mult prea tineri pentru căsătorie. Avem nevoie de timp, vrem să ne cunoaștem mai bine.”, a explicat Virgil Ianțu, potrivit Libertatea, care citează ego.ro.

Roxana Alexandru preferă să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor, chiar dacă partenerul său este celebru în lumea mondenă. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 18 ani, pe vremea când lucrau pe același proiect de televiziune. Roxana făcea parte din echipa de producție, iar Virgil era prezentator.

Timpul a trecut, dar cei doi au rămas la fel de îndrăgostiți. Ei își petrec foarte mult timp împreună, lucru care face ca relația lor să fie mai solidă.