Cât costă un preparat în restaurantul pe care Virgil Ianțu l-a deschis recent în Capitală. „Pizza Casei” ajunge la 82 de lei

Virgil Ianțu s-a lansat de curând în afaceri. Mai precis, prezentatorul TV și-a deschis un restaurant cu specific italian, fiind unul dintre cele mai mari visuri ale sale. Iată câți bani trebuie să scoată din buzunar clienții care calcă pragul locației!

În luna ianuarie, într-o postare făcută pe contul personal de Instagram, Virgil Ianțu anunța că face primii pași în industria HoReCa și că își deschide propriul restaurant, unde își așteaptă clienții cu preparate alese, dar și cu muzică live pentru toate gusturile.

„Aici va fi mai mult decât un restaurant. E visul meu şi al prietenilor mei parteneri sau apropiați, de a avea un loc al nostru în care să râdem, să ascultăm o muzică pe gustul nostru şi să ne relaxăm. Sciccheria Rosetti poate deveni şi locul tău şi al prietenilor tăi. Vom avea şi muzică live şi o atmosferă caldă şi relaxată. O să vă placă. Vă aşteptăm cu drag începând cu 27 ianuarie!”, a fost anunțul lui Virgil Ianțu pe rețelele de socializare.

Cât costă un preparat în restaurantul lui Virgil Ianțu din București

La inaugurarea restaurantului din București au fost prezente nume mari din lumea mondenă. Însă, Virgil Ianțu a lansat invitația pentru toată lumea și cine dorește să calce pragul noii locații este așteptat cu paste, supe și diverse feluri de pizza, dar și cu prețuri pe măsură.

De exemplu, o supă de roșii cu busuioc costă 37 de lei, iar o supă de cartofi ajunge la 38 de lei, în timp ce o porție de paste carbonara costă 55 de lei, cele cu usturoi, ulei de măsline și creveți sunt 60 de lei, potrivit Libertatea.

În meniul restaurantului, publicat pe site-ul localului, sunt și mai multe preparate din carne. Pentru un antricot de vită, servit cu o garnitură la alegere, clienții plătesc 65 de lei, iar pentru coaste de porc cu cartofi prăjiți 75 de lei. Cea mai ieftină pizza este Margherita și costă 40 de lei, iar cea mai scumpă este „Pizza Casei”, în valoare de 82 de lei.

Câți bani a investit Virgil Ianțu în restaurant

Pentru că domeniul HoReCa era ceva nou pentru prezentator, Virgil Ianțu a decis să facă echipă alăuri de Claudia Militello, care are o experiență de 15 ani în această industrie, deschizându-și primul restaurant în Voluntari.

În exclusivitate pentru ego.ro, aceasta a vorbit despre a doua locație și a dezvăluit la cât s-a ridicat investiția pe care a făcut-o alături de prezentatorul de televiziune.

„Aici am depășit 500.000 de euro, acolo am depășit 700.000! Cam pe aici suntem poziționați. Dar acolo este un spațiu mult mai generos! Acolo avem două parcări, spre deosebire de centru, unde, din păcate, nu reușim oricât ne-am dori. Mai avem acolo un loc de joacă pentru copii, supravegheat de personal, care face activități cu ei. Aici spațiul nu ne-am permis. Ne-am desfășurat într-un spațiu mai mic de data aceasta, dar am încercat să îl facem cât mai dinamic, astfel încât să se preteze pentru clientela din centrul Bucureștiului, de aici și diferența de investiție. Bineînțeles, am mai căpătat și puțină experiență în ceea ce presupune partea de construcții și amenajări!”, a dezvăluit Claudia Militello pentru ego.ro.