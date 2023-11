Care este diferența de vârstă dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Ce lucruri îi interzice bărbatul fostei doamne de la Izvorani

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, se iubește de mulți ani cu Mr. Pink. Cei doi locuiesc în Statele Unite ale Americii și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă diferența de vârsta dintre ei este una destul de mare.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Monica Gabor și-a găsit fericirea în brațele lui Mr. Pink, după divorțul de Irinel Columbeanu. Fosta doamnă de la Izvorani s-a mutata alături de partenerul său în Statele Unite ale Americii, unde a luat și pe fiica ei, Irina Columbeanu.

Frumoasa șatenă trăiește o viață de lux alături de afaceristul milionar, care are o avere impresionantă. Cei doi au o relație de mai bine de 10 ani, iar în urmă cu aproximativ un an aceștia s-ar fi căsătorit în mare secret.

Deși au ținut acest aspect important doar pentru ei, Monica Gabor s-a dat de gol pe rețelele sociale după ce a publicat o imagine alături de Mr. Pink, iar la descrierea ei a pus „soțul meu iubit”.

Ca în orice cuplu, fosta doamnă de la Izvorani și partenerul său au avut parte de certuri și împăcări. Mai mult, aceștia au fost despărțiți pentru o perioadă scurtă în vara anului 2021, însă separarea nu a durat mult.

Pe atunci se scria în presă că milionarul este destul de gelos și posesiv. Așadar, se pare că bărbatul îi interzicea mai multe lucruri Monicăi Gabor.

„Se urcau în mașină și plecau unde voia el. Moni niciodată nu știa unde merge", declarau prietenii lor în urmă cu câțiva ani, conform click.ro.

Care erau lucrurile pe care Monica Gabor nu avea voie să le facă. Ce i-a cerut Mr. Pink

Mr. Pink a stabilit pentru Monica Gabor mai multe reguli aspre în relația cu el. Afaceristul i-ar fi cerut fostei doamne de la Izvorani să renunțe la unghiile colorate, să nu meargă la solar sau să se bronzeze și să acorde o atenție sporită aspectului ei acasă.

De asemenea, se scria că partenerul acesteia i-a sugerat să evite saloanele de înfrumusețare și să nu apară la televizor. În plus, tot ce posta Monica Gabor pe rețelele sociale era controlat de Mr. Pink, potrivit sursei citate mai sus.

Ce diferență mare de vârstă există între Mr. Pink și Monica Gabor

Monica Gabor și Mr. Pink s-au cunoscut la un eveniment caritabil, iar de atunci sunt de nedespărțit. După mai bine de 10 ani de relație, cei doi se iubesc mai mult ca niciodată chiar dacă există o diferență mare de vârstă între ei.

Poe Qui Ying Wangsuo, partenerul fostei doamne de la Izvorani, s-a născut în provincia Qinghai, China, la data de 28 ianuarie 1977. Așadar, afaceristul este mai mare cu 11 ani decât soția lui.

Mr. Pink declara în trecut că a început să muncească de la 12 ani, iar acum este un om de succes în lumea afacerilor.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viaţă, poţi să obţii. Dacă îţi cumperi bomboane de şase cenţi, probabil le poţi vinde cu şapte cenţi. Aşa am debutat în afaceri. Nu am obţinut o mulţime de bani, dar am învăţat elementele de bază”, a mărturisit soțul Monicăi Gabor pentru revista Arabian Business.