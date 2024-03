Care este numele real al lui Radu Siffredi. De ce „poartă” numele unui star internațional din industria filmelor pentru adulți

Radu Siffredi se numește altfel în buletin. Iată motivul pentru care tânărul a ales un alt nume de scenă.

Radu Siffredi, una dintre cele mai controversate personalități publice de la noi din ultima perioadă, este recunoscută pentru aparițiile sale televizate în cadrul emisiunii Power Couple- România, unde a participat alături de iubita lui, Oana Matache.

Cei doi se numără printre cele 9 cupluri care au răspuns „DA” provocării celui mai nou reality show de la Antena 1, asumându-și această aventură din postura celui mai tânăr cuplu aliniat la start, pentru că formează un cuplu de doar 1 an. Deși sunt încă la început, relația lor a trecut prin multe încercări, susținând faptul că s-au pregătit foarte bine, de asemenea, și pentru provocările din marea competiție a momentului Power Couple - România.

Deși tânărul este cunoscut sub numele de Siffredi, numele său de familie este unul cu totul diferit. Iată motivul pentru care el și-a dorit să fie cunoscut sub numele unui star internațional din industria filmelor pentru adulți.

Numele real al lui Radu Siffredi

Radu s-a făcut cunoscut atunci când Oana Matache, sora Deliei, a oficializat relația lor în urmă cu aproximativ un an, după ce a trecut printr-un divorț cu fostul ei soț, Răzvan Miheț.

Așa cum se autointitulează, atât în mediul online, cât și la TV, Radu Siffredi i-a surprins pe mulți atunci când au aflat care este numele lui real de fapt.

În buletin, tânărul poartă numele de Radu Mihai Bădilaș și este născut pe data de 11.11.1994.

Potrivit unei publicații, Radu ar fi menționat în mod public pe rețelele sociale faptul că este un bun partener în viața de cuplu, punând accentul pe „capacitățile și dotările” pe care le are. Totodată, motivul pentru care se prezintă cu numele de Siffredi este în strânsă legătură cu starul internațional din industria filmelor pentru adulți, Rocco Siffredi, tânărul susținând faptul că asocierea a fost făcută pe baza lucrurilor pe care cei doi le au în comun.

Cu ce se ocupă Radu Siffredi

Deși Radu este la primele sale apariții la TV, iubitul Oanei Matache este foarte cunoscut în mediul său. Potrivit cancan.ro, acesta este originar din Galați, unde a și absolvit Liceul de Artă Galați ”Dimitrie Culcin”.

Totuși, concurentul de la Power Couple nu este străin de camerele de filmat și chiar este familiarizat cu ce se întâmplă în spatele unui platou de filmare, prin prisma pregătirii sale.

În prezent, tânărul este editor video și creator de conținut în mediul online. De-a lungul timpului, el a lucrat cu streameri cunoscuți de la noi din țară și este foarte apreciat în domeniul în care activează.

„Eu sunt la bază editor video, așa am început, am lucrat cu streameri cunoscuți Silviu Faiăr, Zlăvog și am făcut și publicitate și reclame. La momentul de față sunt director of picture, adică filmez. Eu am terminat liceul de teatru și visul meu de mic, a fost să mă fac actor, lucru pe care am fost nevoit să-l abandonez pentru că am avut accidentul și mi s-a spus din start că din cauza danturii, nu mai am dicție. Am plecat din țară și am avut niște joburi de care nici nu-mi este rușine: am spălat veceuri, am făcut zidărie, am dus farfurii la masă. Joburi de emigrant”, a povestit Radu Siffredi în mediul online.

De asemenea, iubitul Oanei Matache se descrie ca fiind un artist autodidact căruia îi place să creeze conținut online și pentru social media, dar și să regizeze videoclipuri muzicale și să creeze concepte pentru branduri.

