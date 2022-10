Carmen de la Sălciua a anunțat că vrea să-și dea fosta soacră în judecată. Ce gest al mamei Geta a deranjat-o

Carmen de la Sălciua a declarat pentru Antena Stars că este dispusă să acționeze pe cale legală, după ce mama lui Culiță Sterp, fostul ei soț, a făcut afirmații „defăimătoare” despre ea. Mama Geta a declarat recent că artista i-ar fi fost infidelă soțului ei. Totodată, mama lui Culiță Sterp a spus că în treeut Carmen de la Sălciua a încerat să le facă celebre și pe mama și sora ei.

„Am vorbit despre fosta mea soacră. Eu, în general, nu prea vorbesc despre ei, pentru că nu am de ce. Este un subiect trecut, paradiscutat și s-a consumat foarte multă cerneală pe subiectul acesta. Nu merită să vorbesc, să dau o declarație defăimătoare, pentru că nu am de ce să defăimez pe nimeni”, a mărturisit cântăreața, otrivit spynews.ro.

Citește și: Unde au „fugit” Carmen de la Sălciua și soțul ei în luna de miere, imediat după nunta secretă

Carmen de la Sălciua a spus că vrea să acționeze pe cale legală împotriva fostei soacre

Carmen de la Sălciua a declarat că s-a simțit deranjată că mama Geta a vorbit despre familia ei.

„Ce m-a deranjat pe mine este faptul că se lovește în familia mea, în sora și în mama mea. Chiar aș vrea să spun că mama și sora mea niciodată nu au urmărit faima. Mama mea este o femeie simplă, o femeie cu credință în Dumnezeu, o femeie care muncește, se roagă pentru noi și ne dă sfaturi bune. Nu își dorește să apară în presă, să dea declarații. În momentul în care s-a pus poza aceea (n.r. în care apare goală) și familia lui m-a defăimat foarte tare, mama nu a avut nicio reacție, nici măcar un telefon nu a primit fosta mea soacră de la mama. Până la urmă sunt fata ei. Orice femeie, orice om de pe pământul acesta are și el o mamă care suferă când vede că îi este defăimat copilul”, a mai adăugat bruneta.

Carmen de la Sălciua a declarat că acuzațiile de infidelitate ale mamei Geta sunt false.

„Niciodată nu l-am înșelat și pentru aceste afirmații am decis că este mai bine să acționez pe cale legală, pentru că sunt foarte multe neadevăruri. Eu pe omul acesta niciodată nu l-am înșelat și mă deranjează la culme că încă se mai aduce în discuție numele „Carmen”. Vreau să se înceteze cu acest subiect, pentru că eu am o viață, sunt fericită, sunt foarte fericită lângă acest om, nu îmi doresc să mai am de-a face deloc cu această familie. Frustrările, nemulțumirile sau neajunsurile celorlalți nu mă privesc. A fost o perioadă în care am pus suflet în acea relație, am dat tot ce am avut mai bun. Atât aș vrea: să mă lase în pace!”, a spus artista.

Ce a declarat mama Geta despre Carmen de la Sălciua

Atât Carmen de la Sălciua, cât și Culiță Sterp și-au refăcut viața, după divorț, și sunt mai fericiți ca niciodată. Totuși, fosta soacră a cântăreței încă mai are lucruri de spus despre artistă.

„Păi da, ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută, pe mama ei. Cred că Dumnezeu îi pune pe fiecare după talentul său acolo unde trebuie. Culiță cântă cum nu cântă o sută de oameni, nu zic, și Carmen are voce, are talentul ei. Culiță s-a ridicat și după despărțirea de Carmen, băiatul meu a știut tot timpul cum să se facă plăcut, cu bunătatea lui, cu simplitatea lui”

Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să-ți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”, a povestit mama Geta, într-un interviu pentru Fanatik.

A avut loc primul battle între echipe. Vezi cine a câștigat. Ai episodul 21 disponibil în AntenaPLAY.