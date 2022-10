Mama lui Culiță Sterp, mesaj dur pentru fosta ei noră, Carmen de la Sălciua, după ce s-a recăsătorit: „Sincer, m-am supărat”

Lucrurile încă nu s-au încheiat pentru familia lui Culiță Sterp. Mama Geta nu a îngropat securea războiului nici acum, când fosta ei noră s-a căsătorit în secret cu bărbatul vieții sale.

Citește și: Carmen de la Sălciua, ținuta transparentă care i-a lăsat la vedere bustul generos. Ce detaliu a scos la iveală piesa vestimentară

Ce mesaj a transmis mama Geta la adresa fostei sale nore, Carmen de la Sălciua, la patru ani de la divorț

Carmen Maria Racolţa a devenit cunoscută drept Carmen de la Sălciua și este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere de la noi. La fel și fostul ei soț, Culiță Sterp, de care a divorțat în 2018, după un an de căsnicie.

Cântăreața a fost cea care a înaintat actele de divorț. Chiar dacă fiecare dintre ei și-a refăcut viața, încă au mai rămas lucruri nespuse în urmă.

Fosta soacră, Geta Sterp, a ieșit în față și a dat câteva declarații, după ce a auzit că fosta ei noră s-a recăsătorit cu jumătatea sa, Marian Corcheș.

Ea a vrut să demonteze zvonurile conform cărora cântăreața l-ar fi făcut celebru pe fiul ei Culiță Sterp. Femeia recunoaște că a iubit-o foarte mult pe nora ei, însă a supărat-o pentru că nu voia să se ajungă la divorț.

Citește și: Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, chemați să cânte la aceeași nuntă. Cum au fost surprinși cei doi la eveniment

„Păi da, ea a încercat să o facă și pe sora ei cunoscută, pe mama ei. Cred că Dumnezeu îi pune pe fiecare după talentul său acolo unde trebuie. Culiță cântă cum nu cântă o sută de oameni, nu zic, și Carmen are voce, are talentul ei. Culiță s-a ridicat și după despărțirea de Carmen, băiatul meu a știut tot timpul cum să se facă plăcut, cu bunătatea lui, cu simplitatea lui”

Eu vă spun sincer, m-am supărat. Am iubit-o foarte tare pe Carmen, dar la fel de repede am dat-o la o parte. Eu le-am zis, i-am zis lui Culiță să nu divorțeze, să nu se ajungă la divorț.

Bine, te-o înșelat băiatul meu, dar tu ai fost în stare să îl înșeli de o sută de ori! El era naiv, tânăr săracul. Păi, să ajungi să-ți iei avocat, ce ai jurat tu acolo, în biserică? Eu i-am zis când a băgat divorț, să nu mergi acolo la divorț”, a povestit mama Geta, într-un interviu pentru Fanatik.

Ce părere are Geta Sterp că fosta ei noră, Carmen de la Sălciua, s-a recăsătorit

Carmen de la Sălciua și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubește de ceva timp. Mama lui Culiță Sterp crede că noua căsnicie nu va dura, având în vedere că a stat măritată doar un an cu fiul său.

„Chiar am vrut să-i scriu mesaj: oare cât timp o să stai căsătorită dacă ai stat un an și ceva cu Culiță? Am zis că nu scriu, am zis să mă abțin. Vreau să mai zic ceva, ei (n.r.: Carmen și Culiță) când s-au cunoscut au cunoscut lumea deodată, împreună.

Culiță a fost cel care a promovat-o, mereu punea melodiile ei. Vreau să scrieți cu majuscule: ei împreună s-au făcut cunoscuți, nu l-a făcut ea pe el”, a mai transmis ea.

Carmen de la Sălciua s-a cununat civil și religios în aceeași zi. Totul a fost discret

Carmen de la Sălciua a făcut cununia civilă și religioasă în aceeași zi. Ea și Marian Corcheș trăiesc o frumoasă poveste de iubire, astfel că și-au unit destinele. Evenimentul a fost cât se poate de discret, la care au luat parte doar cei apropiați. Vedeta a postat totuși câteva imagini pe rețelele sociale.

Artista a îmbrăcat o rochie de mireasă de tip sirenă, a purtat voal și trenă. Mai mult, și-au planificat din timp luna de miere și au plecat într-o țară exotică, pentru a se bucura de soare. Întrebată, la un moment dat, dacă își dorește un copil, ea a răspuns afirmativ.

„Sigur că da! Ce o vrea Dumnezeu! Este adevărat că ne dorim”, a mai declarat ea, pentru Antena Stars.

A avut loc primul battle între echipe. Vezi cine a câștigat. Ai episodul 21 disponibil în AntenaPLAY.