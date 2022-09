Carmen de la Sălciua, despre problemele cu legea ale viitorului ei soț. Marian a fost acuzat de furt

Marian Corcheș, partenerul de viață și viitorul soț al cântăreței Carmen de la Sălciua, este în prezent judecat într-un dosar pentru furt. Artista a oferit primele declarații pe marginea subiectului, vorbind pentru prima oară despre problemele de natură penală pe care iubitul ei le are încă din 2019.

Carmen de la Sălciua, despre problemele cu legea ale iubitului ei, Marian

Partenerul lui Carmen de la Sălciua ar putea risca să ajungă după gratii, după ce a fost trimis în judecată într-un dosar de furt de energie electrică. Artista a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars, dezvăluind că în prezent avocații lor se ocupă de întreaga situație.

Carmen a ținut să puncteze că nu a știut despre problemele cu legea ale viitorului ei soț. De asemenea, fiind o acuzație gravă, solista nu a dorit să dezbată foarte mult subiectul și nu a oferit prea multe detalii.

Citește și: Cât au plătit Carmen de la Sălciua și viitorul soț pentru două nopți de cazare în Italia. Iubiții sunt pe cai mari

„Eu nu știu despre afacerile lui de atunci, de acolo, pentru că ele deja s-au închis. Să știi că nu am primit nicio citație și nu știu nimic despre treaba asta...

Poate sunt probleme din trecut...Dacă nici el nu știe și nu are habar, cu siguranță nu am nici eu. În fiecare zi sună cineva și suntem acuzați de ceva, adică nu mă mai miră nimic. Probabil se vor ocupa avocații sau chiar el de problema asta ,să se rezolve și să fie bine.

Este o acuzație mult prea gravă ca eu să intervin până nu se rezolvă... Nici nu știu ce s-a întâmplat în urmă cu doi, trei ani pentru că eu nu am fost în viața lui atunci”, a declarat Carmen de la Sălciua, potrivit Spynews.

Citește și: Carmen de la Sălciua, imagini frumoase alături de iubitul ei. Cei doi au fost nași la un botez

Ce spune Marian Corcheș despre întreaga situație

Nici iubitul lui Carmen de la Sălciua nu a rămas indiferent. Marian Corcheș a explicat că nu știa despre situație, deși el este cel inculpat. Acesta a precizat că inițial fusese acuzată o firmă pe care a condus-o în urmă cu ceva ani.

„Nu știu cum am ajuns inculpat, fiindcă inițial a fost acuzată de furt o firmă pe care am deținut-o până acum doi-trei ani. Eu eram director la societatea respectivă. Firma am radiat-o și am crezut să s-a terminat cu dosarul de furt.

Îmi amintesc faptul că, la momentul respectiv, am fost la furnizorul de energie electrică, am spus că achit prejudiciul, ca să renunțe la plângere, dar n-am avut cu cine să mă înțeleg. O să iau legătura cu avocatul, să văd ce este de făcut”, a declarat Marian Corcheș, pentru sursa anterior menționată.

Carmen de la Sălciua a anunțat recent că ea și Marian au decis de comun acord să amâne nunta, deoarece în prezet sunt extrem de ocupați și nu au când să organizeze marele eveniment.

Provocările culinare se țin lanț pentru Chefi și concurenți ▶ Noul episod Chefi la cuțite e disponibil în AntenaPLAY