Carmen de la Sălciua, mămică. Ce sex își dorește să aibă viitorul bebeluș, dacă va rămâne însărcinată

Carmen de la Sălciua a dezvăluit faptul că este pregătită să devină mamă, acest lucru fiind una dintre cele mai mari dorințe pentru anul 2024. Artista a spus și ce sex își dorește să aibă bebelușul. Iată ce a povestit Camern de la Sălciua despre o posibilă sarcină.

Cântăreața a povestit de curând în cadrul unui interviu despre o dorință la care nu mulți se așteaptă. Carmen și-a uimit fanii atunci când a dezvăluit că se simte pregătită și că își dorește să fie mămică.

Potrivit Spynews.ro, dorința cea mai mare a artistei este de a avea un copil, iar în acest moment declară că se simte pregătită pentru acest lucru mai mult ca niciodată.

Carmen de la Sălciua, mămică?

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș formează un cuplu din anul 2022 și sunt căsătoriți oficial în fața lui Dumnezeu din luna octombrie a aceluiași an. Cei doi îndrăgostiți își doresc ca familia lor să se întregească și să devină părinți mai mult ca niciodată.

Iată ce declarație a făcut artista cu privire la cea mai mare dorință a sa:

„Asta este cea mai mare dorință, pe lângă altele. Aceasta este una a sufletului, pe care îmi doresc ca Dumnezeu să mi-o îndeplinească, dacă el consideră că eu merit să fiu mamă” spunea Carmen cu înțelepciune.

Referitor la sexul bebelușului, cântăreața nu s-a abținut să dezvăluie ce își dorește și a răspuns cu mult drag și speranță:

„Mie îmi plac mult fetițele, dacă Dumnezeu vrea să îmi dăruiască un băiat, este bine primit și va fi un copil foarte iubit. Noi suntem pregătiți, îl așteptăm să vină, ce o fi, doar să fie sănătos”, a precizat Carmen de la Sălciua.

Tot în acest sens, în prima zi a anului 2024, Camern a postat pe pagina sa oficială de Instagram o imagine alături de o fetiță pe care o ținea în brațe, cu o descriere foarte intuitivă: „Dorința mea pentru 2024”

Totodată, ieri, Carmen a lansat pe Instagram o postare care le-a dat fanilor de gândit cu privire la o posibilă sarcină atunci când au văzut că artista a arătat ce poftă a avut să mănânce.

„Asta-i pofta .. ce-am poftit! Cel mai simplu și mai delicios desert! Mascarpone cu biscuțiti” a fost descrierea pe care a ales-o pentru poza lansată.

Ce recomandare a primit Carmen de la Sălciua din partea medicului

În cadrul interviului pe care l-a acordat cântăreața a mai povestit și despre recomandările medicului și ce poate face pentru a rămâne însărcinată cât mai curând.

„Nu am făcut pregătiri speciale, ne-am făcut analize, totul este în regulă, nu am exagerat cu controalele, am lasat totul în mâna lui Dumnezeu. Tot ce mi-a spus doctorul a fost că este posibil ca din cauza stresului sau din cauza faptului că mă focusez eu foarte mult pe problema aceasta, ea să nu se îndeplinească.

Probabil fiind dorința foarte mare, gândul meu este tot acolo. Mi-a spus doctorul că este bine să îmi mai iau un concediu, să plec cu soțul meu undeva. În acest început de an este puțin mai liber, este momentul potrivit să ne focusăm pe asta” a precizat Carmen.

