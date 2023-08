Carmen Harra și-a filmat locuința de lux. Cum arată una dintre camerele cu vedere la Oceanul Atlantic: „Este spectaculos”

Carmen Harra trăiește pe picior mare! Clarvăzătoarea se bucură de o vilă așa cum vezi numai în filme. Iată câteva cadre din casa cu vedere la Atlantic! Valoarea obiectelor din interior este impresionantă.

Carmen Harra este o figură cunoscută în România pentru previziunile pe care le face. Însă, clarvăzătoarea trăiește în America și nu oricum, ci pe picior mare!

Acolo, vedeta deține o vilă luxoasă, aflată pe malul Atlanticului din statul Florida, potrivit click.ro. Iată cum arată în interior, dar și câte mii de dolari a investit în locuință!

Cum arată locuința de lux a lui Carmen Harra | Video

Carmen Harra a ajuns în America în anul 1983 și, deși avea la ea doar 80 de dolari, a ajuns să dețină, în prezent, case în Florida, apartamente în New York, dar și mașini și bijuterii, potrivit sursei citate mai sus.

La un moment dat, Carrmen Harra dezvăluia că în casa în care locuiește în SUA are obiecte în valoare de două milioane de euro:

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă.”, spunea ea, citată de click.ro.

Tot în urmă cu ceva timp, Carmen Harra dezvăluia, la o emisiune televizată, ce proprietăți deține:

„Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care am cumpărat-o acum 15 ani. Iar acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la Ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi. Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal.”, a dezvăluit clarvăzătoarea, potrivit sursei citate mai sus.

Vila lui Carmen Harra a fost distrusă de furtuni: „Trei zile am stat sub apă”

Cu toate acestea, Carmen Harra a avut și de suferit cu vila sa. Ea a povestit despre experiența extrem de neplăcută și costisitoare când propria casă a fost cuprinsă de ape.

Clarvăzătoarea susține că a investit peste 100.000 de dolari în repararea locuinței, asta după ce a rămas fără bolidul de lux, căci a fost înghițit de ape:

„Nu ne-a anunțat nimeni, nimeni nu ne-a avertizat. Trei zile am stat sub apă, fără niciun ajutor, fiindcă nimeni nu putea să intre în aria asta. Dacă ieșeam din casă, înotam efectiv în jurul casei. Mașina mea a intrat complet sub apă, am aruncat-o la gunoi, că ce să fac. Datorită unor prieteni extraordinari români am reușit să îmi refac casa foarte repede. Am prieteni care sunt complet sinistrați, nu mai au locuințe, sunt total pe drumuri. Mașina mea e de 100.000 de dolari, iar casa vreo 140.000 de dolari reparații.”, a povestit Carmen Harra, citată de click.ro.

