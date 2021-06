Caroline Wozniacki a devenit mamă pentru prima oară. Are o fetiţă, pe Olivia. Cum arată bebelușul ei

Caroline Wozniacki are 30 de ani, s-a născut pe 11 iulie 1990 și tot într-o zi de 11 a venit pe lume și primul ei copil, Olivia. Bebelușul s-a născut pe 11 iunie 2021, spre bucuria părinților care trăiesc în aceste momente cele mai fericite zile din viața lor. Tatăl fetiței este fostul baschetbalist din NBA, David Lee, cu care Caroline Wozniacki s-a căsătorit în 2019.

Fosta jucătoare de tenis daneză a postat o fotografie cu noul membru al familiei. În poza publicată pe Instagram, apar ea, micuța Olivia și tatăl fetiței, David Lee. "Suntem o familie de trei. Olivia Wozniacki Lee, născută pe 11 iunie 2021", a scris Caroline Wozniacki pe Instagram. Fanii și apropiații Carolinei Wozniacki, un milion și jumătate de oameni, mai exact, au fost încântați să vadă fotografia, iar mulți au lăsat comentarii de bun venit micuței Olivia.

"Felicitări, dragi părinți!", a scris un fan, "Poza asta mi-a făcut toată ziua. O să fiți cei mai buni părinți!", a scris altcineva.

Caroline Wozniacki mai postase anterior și alte fotografii din perioada cât a fost însărcinată, în care a spus că abia așteaptă ca cea mică să se nască.

Caroline Wozniacki şi-a încheiat cariera în 2020

Caroline Wozniacki şi-a încheiat cariera la vârsta de 29 de ani, când a fost învinsă în turul trei al Australian Open de sportiva din Tunisia, Ons Jabeur, scor 7-5, 3-6, 7-5.

Sportiva a spus atunci, în glumă: "A fost o călătorie minunată. Este potrivit că ultimul meu meci a fost unul de trei seturi şi că mi-am încheiat cariera cu o greşeală de forehand, acestea sunt lucruri la care am muncit toată cariera".

"Aş vrea să le mulţumesc fanilor, susţinerea pe care o simţim pe teren este incredibilă. De asemenea, susţinerea familiei mele, în special a tatălui meu, care m-a antrenat în toţi aceşti ani… De obicei nu plâng, scuze, acestea sunt momentele speciale de care îmi voi aminti. Sunt foarte fericită, sunt pregătită pentru capitolul următor”, a mai spus ea, zâmbind printre lacrimi.

Caroline Wozniacki a rămas una dintre cele mai cunoscute și apreciate jucătoare de tenis din lume. Ea a jucat o finală și împotriva Simonei Halep în 2018 la Australian Open, meci pe care jucătoarea noastră nu l-a câștigat.

Citește și: Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Patru fotografii pe care finalistele de la Melbourne nu vor să le vadă sâmbătă

"Am jucat la nivel profesionist de la vârsta de 15 ani. Am trăit cel mai incredibil prim capitol al vieţii mele. Cu 30 de trofee WTA la simplu, locul 1 WTA timp de 71 de săptămâni, un triumf la Turneul Campioanelor, trei Jocuri Olimpice, inclusiv ca portdrapel pentru Danemarca, şi câştigarea Australian Open în 2018, am reuşit tot ce aş fi visat vreodată să realizez pe teren”, a scris Caroline Wozniacki pe Instagram.

Citește și: Meciul de retragere al jucătoarei Caroline Wozniacki cu Serena Williams se va desfăşura cu casa închisă

Fiert pe Chefi la Cuțite? Acest final de sezon îți poate aduce celebrul cuțit din show. Află cum îl poți câștiga!