Cât a crescut băiețelul Oanei Cârmaciu, actrița din Sacrificiul. De când a devenit mamă, ea a dispărut din lumina reflectoarelor

Oana Cârmaciu este de doi ani mămică. Actrița din Sacrificiul a publicat recent un mesaj emoționant, cu ocazia aniversării fiului ei, Filip.

Peste 7 mii de fani au apreciat fotografiile în care Oana Cârmaciu apare zâmbind cu gura până la urechi, alături de frumosul ei băiețel.

Cât a crescut Filip, fiul Oanei Cârmaciu

„Pozele doveditoare ale relației noastre de dragoste. Mă învață zilnic să mă joc, să mă bucur de fiecare zi, să n-am niciun moment de plictiseală dar cel mai important mă învață să cresc, să devin mai bună și mai înțeleaptă continuu. Te iubesc nespus, cea mai grozavă ființă din lumea mea”, a scris Oana Cârmaciu pe Instagram.

Fanii au putut vedea astfel cât de mult a crescut fiul Oanei Cârmaciu, actrița devenită celebră în urma rolului pe care l-a jucat în serialul „Sacrificiul”.

Oana Cârmaciu a fost protagonista serialului „Sacrificiul”, serial care a fost difuzat pe Antena 1, în perioada 2019- 2020.

În ceea ce privește relația cu tatăl copilului său, Oana Cârmaciu a mărturisit în repetate rânduri că este un actor, despre care a crezut când l-a cunoscut că era arogant, însă cu timpul a ajuns să s eîndrăgostească de el:

Ne-am cunoscut în facultate, însă n-a fost vorba despre nicio prietenie strânsă pen­tru început. Eu credeam despre el că e foarte arogant, aşa că am decis să nu vor­besc cu el. Apoi, ne-am revă­zut exact când eu terminam facultatea şi am ajuns să bem o cafea şi să vorbim. Cam atât de simplu a fost. După acea ca­fea, am rămas împreună. Cred că sunt cam patru ani şi ceva de atunci. Nu am jucat în niciun spectacol îm­preună, însă cred că se va întâmpla asta la un moment dat şi mai cred că va fi o experienţă foarte interesantă. Mi se pare că este un avantaj faptul că lucrăm amân­doi în acelaşi domeniu, atât timp cât ră­mânem echilibraţi. E greu ca cineva din­tr-un mediu complet diferit să empatizeze în mod real cu tine. Cel puţin eu aşa văd lucrurile”, a declarat Oana Cârmaciu într-un interviu pentru Viva!

De asemenea, Oana Cârmaciu a mărturisit că și-a dorit să devină o mamă tânără, însă sarcina nu a fost una plănuită:

„Sarcina n-a fost ceva plănuit. Am spus de când mă ştiu că îmi doream să fiu o mamă tânără şi la un moment dat chiar am specificat vârsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani şi părea că nu ştiu ce spun. Realist vorbind, credeam că voi avea un copil undeva după 30 de ani, imediat. Însă toate lucrurile minunate care mi s-au întâmplat până acum au venit neanunţate, aşa că nu pot decât să fiu foarte fericită. Fiecare zi e o experienţă nouă şi interesantă şi am fost suficient de norocoasă încât să sufăr foarte puţin pe parcursul sarcinii", a declarat Oana Cârmaciu, potrivit Okmagazine.

Oana Cârmaciu a revenit la formele de dinainte de sarcină într-un timp foarte scurt.

